Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στον αγώνα με την Ουαλία για το Nations League/ - Estadio Jose Alvalade, Λισαβόνα, 24 Σεπτεμβρίου 2026/REUTERS/Pedro Nunes

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Εδώ και λίγες ημέρες, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η εθνική Πορτογαλίας πήραν διαφορετικούς δρόμους, με τον «CR7» να ανακοινώνει την απόφασή του, να πει «αντίο» στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας της Ιβηρικής μετά από μια συγκλονιστική πορεία 23 ετών.

Η προσεχής αναμέτρηση της Πορτογαλίας με τη Δανία στην Μπράγκα (14.11.2026) για το Nations League αναμένεται να είναι συγκινητική και αφιερωμένη στον 41χρονο επιθετικό της Αλ Νασρ.

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Όπως έγινε γνωστό, οι ποδοσφαιριστές της Πορτογαλίας θα τιμήσουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Οι Ίβηρες θα εμφανιστούν στον αγωνιστικό χώρο, πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, φορώντας φανέλα με το 7 στην πλάτη. Τον αριθμό, δηλαδή, που συνδέθηκε με τον 41χρονο επιθετικό.

Σύμφωνα με τα πορτογαλικά Μέσα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποφασίστηκε από κοινού από τους αρχηγούς της ομάδας, το προπονητικό επιτελείο και τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα.

Πρόκειται για έναν συμβολικό φόρο τιμής στον ποδοσφαιριστή που φόρεσε 234 φορές τη φανέλα της Πορτογαλίας, σημείωσε 146 γκολ και την έκανε μια κορυφαία δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, βοηθώντας την ομάδα να κατακτήσει και τα πρώτα της τρόπαια (Euro και Nations League).

Το παιχνίδι με τη Δανία αναμένεται να διεξαχθεί σε κατάμεστο γήπεδο (έχει ήδη ανακοινωθεί sold out( και θα είναι το πρώτο της Πορτογαλίας μετά το αντίο του Κριστιάνο Ρονάλντο. Την ίδια στιγμή, το δωμάτιο με τον αριθμό 201 στο προπονητικό κέντρο της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας -που ο «CR7» χρησιμοποιούσε όλα αυτά τα χρόνια- παρέμεινε άδειο κατά την πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής χωρίς εκείνον.

Η συγκεκριμένη κίνηση έγινε ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του και, σύμφωνα με τα πορτογαλικά δημοσιεύματα, αντιμετωπίστηκε ιδιαίτερα θετικά από τους ποδοσφαιριστές και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής.