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Η ομοσπονδία της Πορτογαλίας εμφανίζεται να τιμώρησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο με ένα αστείο πρόστιμο και ένα μήνα αποκλεισμό, για την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα, μετά τον τσακωμό του με τον Ζόρζε Ζεσούς.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφυγε μόνος του από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας, μετά από μία αντιδικία με τον Ζόρζε Ζεσούς, ο οποίος και τον άφησε στον πάγκο για ολόκληρο το παιχνίδι με τη Δανία στο Nations League.

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🚨🇵🇹 OFFICIAL: Cristiano Ronaldo has been suspended for 30 days plus fined for €255.



The decision has been made by Portugal Federation after he left the national team’s camp in Denmark.



Cristiano himself had suggested a punishment after apologizing for that. pic.twitter.com/oXEXM4JaI7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2026

Οι δυο τους δεν τα βρήκαν ούτε μετά τη μεταξύ τους συζήτηση και έτσι ο Πορτογάλος σούπερ σταρ τα βρόντηξε και έφυγε από την πατρίδα του, επιστρέφοντας στην Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία.

Η ομοσπονδία της Πορτογαλίας φαίνεται ότι θέλησε όμως να αφήσει πίσω της το θέμα και έτσι επέβαλλε μία ποινή χάδι στον Κριστιάνο Ρονάλντο, αφού σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 255 ευρώ και θα μείνει ένα μήνα εκτός από την εθνική του ομάδα.

Ο ίδιος ο Ρονάλντο είχε παραδεχθεί πάντως το λάθος του και είχε υποστηρίξει ότι του αξίζει να τιμωρηθεί.