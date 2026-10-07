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Η αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας λίγο πριν από την αναμέτρηση με τη Δανία για το Nations League συνεχίζει να προκαλεί εξελίξεις, με τον Πορτογάλο σταρ να τοποθετείται εκ νέου μέσω μιας ιδιαίτερα εκτενούς ανακοίνωσης.

Ο 41χρονος επιθετικός ξεκαθάρισε πως παραμένει διαθέσιμος για να φορέσει ξανά τη φανέλα της εθνικής ομάδας, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στη σχέση του με τον ομοσπονδιακό προπονητή Ζόρζε Ζέσους. Στην τοποθέτησή του έκανε λόγο για υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η κατάσταση μεταξύ των δύο ανδρών εξακολουθεί να είναι τεταμένη.

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Ο Ζέσους, από την πλευρά του, κλήθηκε να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις και επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, περιοριζόμενος σε μια σύντομη απάντηση:

«Διάβασα τη δήλωση και τώρα, όπως κάνω κάθε μέρα, πηγαίνω στα γραφεία της Ομοσπονδίας για να δουλέψω, για να σκεφτώ την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω» είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Πορτογαλίας.