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Ο ποδοσφαιριστής κατηγόρησε τον προπονητή ότι δεν τήρησε τη δέσμευσή του για συμμετοχή στον αγώνα, παρά την προθέρμανση που πραγματοποίησε ο ίδιος.

Ο Ρονάλντο παραδέχθηκε ότι η στάση του να μην χαιρετήσει τους φιλάθλους μετά τη λήξη της αναμέτρησης ήταν εσφαλμένη και ζήτησε συγγνώμη.

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας αποκάλυψε ότι είχε εξετάσει το ενδεχόμενο αποχώρησής του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Μετά από νέα συνάντηση μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, συμφωνήθηκε η παροχή δημόσιων εξηγήσεων από τον Ζόρζε Ζεσούς για το περιστατικό.

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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έλυσε τη σιωπή του και παρουσίασε τη δική του εκδοχή για την ένταση που σημειώθηκε με τον Ζόρζε Ζεσούς και είχε ως αποτέλεσμα την αιφνιδιαστική αποχώρησή του από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας.

Σε μια μακροσκελή ανακοίνωση, ο 41χρονος αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας αναφέρθηκε αναλυτικά στα γεγονότα των τελευταίων ημερών, αποκαλύπτοντας, μεταξύ άλλων, ότι μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 είχε βρεθεί πολύ κοντά στην απόφαση να ολοκληρώσει την τεράστια πορεία του με το εθνόσημο.

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Όπως αποκάλυψε, είχε μάλιστα συντάξει ήδη την αποχαιρετιστήρια επιστολή του προς τον πορτογαλικό λαό. Ωστόσο, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας επέμεινε στην παραμονή του στην εθνική ομάδα.

Εκείνη την περίοδο, ο πρόεδρος της FPF ζήτησε από τον Ρονάλντο τη γνώμη του για το ενδεχόμενο πρόσληψης του Ζόρζε Ζεσούς, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να απαντά θετικά.

Αναφερόμενος στην επίμαχη στιγμή, ο Ρονάλντο δήλωσε: «Μου είπε να είμαι έτοιμος γιατί θα έπαιζα 30 λεπτά. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζουν όλοι. Έκανα προθέρμανση από το ημίχρονο, έβλεπα τα λεπτά να περνούν και δεν με κάλεσε. Ο προπονητής δεν κράτησε τον λόγο του».

Ο Ρονάλντο, πάντως, αναγνώρισε ότι και η δική του συμπεριφορά μετά τη λήξη του αγώνα ήταν λανθασμένη, καθώς δεν πήγε να χαιρετήσει τους φιλάθλους.

O capitão da Seleção Nacional garante que estará "disponível, como sempre estive até hoje, para competir e ganhar pela Seleção". Leia o comunicado completo em: https://t.co/UyxJYQ9AyW #cristianoronaldo #cr7 #ronaldo #selecaonacional #portugal #futebol #desporto #fpf #news #sicnoticias — SIC Notícias (@SICNoticias) October 6, 2026

Ο αρχηγός της Πορτογαλίας ζήτησε δημόσια συγγνώμη τόσο από τους συμπατριώτες του που βρίσκονταν στις εξέδρες όσο και από εκείνους που είχαν ταξιδέψει για να τον παρακολουθήσουν από κοντά.

Δύο ημέρες αργότερα πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση μεταξύ του Ρονάλντο, του Ζόρζε Ζεσούς και του Σιμάο Κουτίνιο, με στόχο να δοθεί οριστικό τέλος στην υπόθεση. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πορτογάλος αστέρας, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι ο Ζόρζε Ζεσούς θα εξηγούσε δημόσια τι ακριβώς είχε συμβεί, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.