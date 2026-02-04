Το πιο σαφές μέχρι σήμερα μήνυμα ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιστρέψει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 έδωσε η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), Κίρστι Κόβεντρι, σύμφωνα με τον Guardian.

Μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε ότι επιθυμεί την επανένταξη της Ρωσίας στο διεθνές ποδόσφαιρο, η Κόβεντρι, στην εναρκτήρια ομιλία της στο 145ο συνέδριο της ΔΟΕ στο Μιλάνο της Ιταλίας, υποστήριξε ότι όλοι οι αθλητές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αγωνίζονται στον αθλητισμό – ανεξαρτήτως της συμπεριφοράς της κυβέρνησής τους.

Η Πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι – Πηγή: Reuters

Χωρίς να αναφερθεί άμεσα στη Ρωσία, η Κόβεντρι δήλωσε: «Καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και σε πολλές από τις συζητήσεις μας από τότε, άκουσα το ίδιο μήνυμα από πολλούς από εσάς. Να επικεντρωθούμε στον πυρήνα μας. Είμαστε ένας αθλητικός οργανισμός. Κατανοούμε την πολιτική και γνωρίζουμε ότι δεν λειτουργούμε σε κενό.

Όμως το δικό μας πεδίο είναι ο αθλητισμός. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διατηρούμε τον αθλητισμό ως ουδέτερο έδαφος. Έναν χώρο όπου κάθε αθλητής μπορεί να αγωνίζεται ελεύθερα, χωρίς να εμποδίζεται από την πολιτική ή τις διαιρέσεις των κυβερνήσεών τους.

Η Πρόεδρος της ΔΟΕ και ο Πρόεδρος της FIFA – Πηγή: Reuters

Σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο διχασμένος, αυτή η αρχή έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Είναι αυτό που επιτρέπει στους Ολυμπιακούς Αγώνες να παραμένουν ένας χώρος έμπνευσης, όπου οι αθλητές του κόσμου μπορούν να συναντιούνται και να αναδεικνύουν το καλύτερο της ανθρωπιάς μας.»

Στο Μιλάνο θεωρήθηκε ότι η Κόβεντρι αναφερόταν στον αποκλεισμό της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Ο Σαμίλ Ταρπιστσέφ, μέλος της ΔΟΕ από τη Ρωσία, χαιρέτισε τις δηλώσεις, λέγοντας ότι οι σχέσεις με τη ΔΟΕ έχουν βελτιωθεί. Τόνισε ότι η πολιτική δεν πρέπει να επηρεάζει τον αθλητισμό και δήλωσε θετικός και για τα σχόλια Ινφαντίνο.

Τα σχόλια της Κόβεντρι είναι πιθανό να προκαλέσουν ένταση με την Ουκρανία. Οι προχθεσινές δηλώσεις του Προέδρου της FIFA, που όπως φαίνεται βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση με τις δηλώσεις της Προέδρου της ΔΟΕ, προκάλεσαν την οργή τόσο του Ουκρανού υπουργού Αθλητισμού, Ματβίι Μπίντνι, ο οποίος χαρακτήρισε τα λόγια «ανεύθυνα» και «παιδαριώδη» όσο και του Ουκρανού υπουργού Εξωτερικών, Αντρίι Σίμπιχα, ο οποίος αποκάλεσε τον Ινφαντίνο «ηθικά εκφυλισμένο».

Ρώσοι αθλητές θα αγωνιστούν ως «ανεξάρτητοι» στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς

Για δεύτερη συνεχόμενη Ολυμπιάδα, κανένας αθλητής δεν θα συμμετάσχει υπό τη ρωσική σημαία. Αντίθετα, 13 Ρώσοι θα συμμετάσχουν στους Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα, που ξεκινούν την Παρασκευή (6/2), ως Μεμονωμένοι Ουδέτεροι Αθλητές (AIN), μια κατηγορία που θα περιλαμβάνει επίσης 7 Λευκορώσους.

Ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, η διάκριση AIN ακολουθεί την αντίστοιχη στους Αγώνες του Παρισιού 2024, που επίσης απέκλεισε τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Όπως και στο Παρίσι, οι αθλητές από Ρωσία και Λευκορωσία δεν θα περιλαμβάνονται στην τελετή έναρξης, ούτε θα υψωθούν οι σημαίες των χωρών τους. Αν κάποιος από αυτούς ανέβει στο βάθρο στο τέλος ενός αγωνίσματος, ο εθνικός ύμνος της χώρας του δεν θα παιχτεί.

Πηγή: Reuters

Για να συμμετάσχουν στην ομάδα, οι AIN από Ρωσία και Λευκορωσία πρέπει επίσης να αποδείξουν ότι δεν υποστηρίζουν ενεργά τον πόλεμο στην Ουκρανία και να υπογράψουν ένα έγγραφο, το οποίο «περιλαμβάνει τη δέσμευση να σέβονται τον Ολυμπιακό Χάρτη, συμπεριλαμβανομένης της ‘ειρηνικής αποστολής του Ολυμπιακού Κινήματος.’»

Φέτος, οι 13 Ρώσοι αθλητές θα συμμετάσχουν σε μόλις 7 αγωνίσματα: 2 στο Αλπικό σκι, 2 στο Σκι Αντοχής, 2 στο Καλλιτεχνικό Πατινάζ, 2 στο Λουτζ, 2 στο Σορτ Τρακ, 1 στο Ορεινό Σκι και 2 στο Πατινάζ Ταχύτητας.

(Με πληροφορίες από Guardian, NBC)