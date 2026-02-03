Άρση της απαγόρευσης συμμετοχής της Ρωσίας σε διεθνείς διοργανώσεις θα πρέπει να κάνει η FIFA, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε χθες (2/2) ο Πρόεδρός της Τζάνι Ινφαντίνο σε εκπομπή του SkyNews.

«Πρέπει να το κάνουμε. Οπωσδήποτε, γιατί η απαγόρευση αυτή δεν έχει προσφέρει και τίποτα, έχει απεναντίας προκαλέσει περισσότερη οργή και μίσος», δήλωσε ο πρόεδρος του παγκόσμιου ποδοσφαιρικού οργανισμού. «Είμαι κατά των απαγορεύσεων, είμαι κατά και των μποϊκοτάζ», πρόσθεσε, λέγοντας ότι απλώς «δημιουργούν περισσότερη μισαλλοδοξία».

Θα ήταν θετικό μήνυμα να συμμετέχουν «κορίτσια και αγόρια από τη Ρωσία» σε ποδοσφαιρικά τουρνουά σε όλη την Ευρώπη, σημείωσε.

Η Ρωσία είχε αποκλειστεί από τα ποδοσφαιρικά γεγονότα της FIFA αμέσως μετά την εισβολή της χώρας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η απαγόρευση επιβλήθηκε από την εκτελεστική επιτροπή της FIFA σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία UEFA, με πολλούς ευρωπαϊκούς συλλόγους να αρνούνται να παίξουν ή να φιλοξενήσουν αγώνες με ρωσικές ομάδες.

Η απαγόρευση παραμένει σε ισχύ, αν και από το 2023 επιτρέπεται η συμμετοχή των νεανικών ομάδων.

Ο Ινφαντίνο διατηρεί στενές σχέσεις με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Δεκέμβριο του απένειμε το νεοσύστατο Βραβείο Ειρήνης της FIFA αφού ο Αμερικανός πρόεδρος δεν βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης.

Η FIFA άνοιξε επίσης γραφείο στον Πύργο Τραμπ της Νέας Υόρκης τον Ιούλιο και διόρισε την κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα, στο διοικητικό συμβούλιο ενός εκπαιδευτικού φιλανθρωπικού προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από τα έσοδα των εισιτηρίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026.

Σφοδρές αντιδράσεις από την Ουκρανία

Την έντονη αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών και του υπουργού Αθλητισμού της Ουκρανίας προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου της FIFA, ενώ μαίνεται ο πόλεμος με τη Ρωσία.

«679 Ουκρανές και Ουκρανοί θα μεγαλώσουν χωρίς ποτέ να παίξουν ποδόσφαιρο — η Ρωσία τους σκότωσε», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σίμπιχα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Και συνεχίζει να σκοτώνει περισσότερους, ενώ ηθικά εκφυλισμένοι άνθρωποι προτείνουν να αρθούν οι απαγορεύσεις, παρά την αποτυχία της Ρωσίας να τερματίσει τον πόλεμο», πρόσθεσε.

«Τα λόγια του Τζάνι Ινφαντίνο ακούγονται ανεύθυνα – για να μην πω παιδαριώδη. Αποσυνδέουν το ποδόσφαιρο από την πραγματικότητα στην οποία παιδιά σκοτώνονται», δήλωσε οργισμένος στο Sky News ο Ουκρανός Υπουργός Αθλητισμού Ματβίι Μπίντνι.

Ο κ. Μπίντνι δήλωσε ότι πάνω από 100 ποδοσφαιριστές περιλαμβάνονται στους περισσότερους από 650 Ουκρανούς αθλητές και προπονητές που σκοτώθηκαν από τους Ρώσους.

«Ο πόλεμος είναι έγκλημα, όχι πολιτική. Η Ρωσία πολιτικοποιεί τον αθλητισμό και τον χρησιμοποιεί για να δικαιολογήσει την επιθετικότητα. Συμμερίζομαι τη θέση της Ουκρανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, η οποία επίσης προειδοποιεί κατά της επιστροφής της Ρωσίας σε διεθνείς διοργανώσεις.

Όσο οι Ρώσοι συνεχίζουν να σκοτώνουν Ουκρανούς και να πολιτικοποιούν τον αθλητισμό, η σημαία τους και τα εθνικά τους σύμβολα δεν έχουν θέση ανάμεσα σε ανθρώπους που σέβονται αξίες όπως η δικαιοσύνη, η ακεραιότητα και το ευ αγωνίζεσθαι» πρόσθεσε ο υπουργός.

(Με πληροφορίες από skynews)