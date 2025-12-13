Ο Ρομάριο βρήκε τον πιο θεαματικό τρόπο για να στείλει μήνυμα στην τωρινή γενιά της εθνικής Βραζιλίας ενόψει Μουντιάλ 2026. Με μια χιουμοριστική, AI‑generated ανάρτηση στο Instagram, ο θρύλος της «σελεσάο» έγινε viral, ανεβάζοντας μια «σκηνή γειτονιάς» που δείχνει ξεκάθαρα τι περιμένει από τους διαδόχους του.

Η viral ανάρτηση του Ρομάριο

Στην εικόνα, ο Ρομάριο εμφανίζεται σε φαβέλα του Ρίο ντε Ζανέιρο παρέα με άλλες εμβληματικές μορφές του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, όπως ο Ροναλντίνιο, ο Ζίκο και ο Αντριάνο. Οι τέσσερις παλαίμαχοι αστέρες κρατούν μπαστούνια μπέιζμπολ, σε μια υπερβολική, ξεκάθαρα σατιρική «πόζα εκφοβισμού», σαν να «στριμώχνουν» την τωρινή φουρνιά της εθνικής.

Μπροστά τους, καθισμένοι στο πεζοδρόμιο, απεικονίζονται ο Νεϊμάρ, ο Βινίσιους Τζούνιορ, ο Ροντρίγκο και ο Ραφίνια, με βλέμμα μαθητών που δέχονται αυστηρές συστάσεις από τους «παλιούς». Η ατμόσφαιρα της εικόνας παραπέμπει σε σκηνή ταινίας, φορτωμένη με νοσταλγία αλλά και χιούμορ, τονίζοντας το βάρος της παράδοσης που κουβαλά κάθε νέα γενιά της «σελεσάο».

Το μήνυμα για το Μουντιάλ 2026

Το κείμενο που συνόδευσε την ανάρτηση έδωσε και τον τόνο της όλης σύλληψης. Ο Ρομάριο έγραψε χιουμοριστικά: «Αν δεν το κερδίσουμε την κάτσαμε», αναφερόμενος προφανώς στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Η ατάκα, σε συνδυασμό με την εικόνα, λειτουργεί ως παιχνιδιάρικη «προειδοποίηση» προς τους αστέρες της τωρινής Βραζιλίας, ότι το κριτήριο επιτυχίας για το βραζιλιάνικο κοινό παραμένει – όπως πάντα – η επιστροφή στην κορυφή του κόσμου.