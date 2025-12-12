Ο Κάρλο Αντσελότι παρουσιάστηκε τον περασμένο Μάιο ως ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, με «αποστολή» να επαναφέρει τη «σελεσάο» στις επιτυχίες, έπειτα από μια δύσκολη περίοδο και να τους προετοιμάσει για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, στοχεύοντας στον έκτο παγκόσμιο τίτλο της.

Ο διάσημος Ιταλός, πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, υπέγραψε συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το τέλος του Μουντιάλ σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Ο 66χρονος «Καρλέτο» ήδη έχει καθοδηγήσει τη «σελεσάο» σε οκτώ αγώνες και η δουλειά του έχει γίνει αισθητή.

Σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα της Μαδρίτης «AS» η ομοσπονδία της Βραζιλίας (CBF) είναι απόλυτα ικανοποιημένη από τη δουλειά του και τού έχει προσφέρει από τώρα την επέκταση του συμβολαίου μέχρι το 2030.

Το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως το επόμενο διάστημα ο Αντσελότι θα βάλει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο, με το οποίο θα γίνει μάλιστα ο πιο καλά αμειβόμενος τεχνικός στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς θα έχει μηνιαίες αποδοχές 840 χιλιάδες ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους.

Επίσης αν ο Ιταλός καταφέρει να οδηγήσει τη Βραζιλία στην κατάκτηση του Μουντιάλ, τότε η CBF θα του δώσει ως πριμ πέντε εκατ. ευρώ! Ο Κάρλο Αντσελότι έχει γίνει ο προπονητής με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης: 3 Champions League, 3 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 3 Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ, 2 τίτλους πρωταθλήματος, 2 τίτλους Κυπέλλου Ισπανίας και 2 Ισπανικά Σούπερ Καπ. Συνολικά 15 τίτλοι σε έξι σεζόν.