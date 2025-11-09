Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε με 2-0 σετ (4-6, 6-3, 7-5) τον Λορέντζο Μουζέτι και κατέκτησε το τρόπαιο στο πρώτο τουρνουά τένις Hellenic Championship της Αθήνας, ευχαριστώντας τους Έλληνες για την υποστήριξη της διοργάνωσης, μέσα από ανάρτησή του στα social media.

Μετά το τέλος του αγώνα με τον Λορέντζο Μουζέτι στο Hellenic Championship, ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε ξανά στα ελληνικά και εξέφρασε την αγάπη του για την Ελλάδα και έδωσε συνέχεια στον ίδιο ύφος και μέσα από τα social media, όπου φυσικά και έχει εκατομμύρια ακολούθους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σέρβος θρύλος του τένις έγραψε τα εξής: «Αφιερώνω αυτή τη νίκη στον υπέροχο λαό της Ελλάδας. Με στηρίζετε, στηρίζετε το τένις, με κάνατε να νιώσω σαν στο σπίτι μου. Μια νίκη που μου δίνει ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση με τόση οικογένεια εδώ.

Τεράστια ευγνωμοσύνη επίσης σε όλους όσους έκαναν αυτό το όμορφο νέο τουρνουά τόσο ξεχωριστό. Σας ευχαριστώ, για όλα. Στον Λορέντζο Μουζέτι, τι επική μάχη. Συγχαρητήρια για την απίστευτη εμφάνιση και το τουρνουά. Συνέχισε έτσι, το μέλλον σου είναι λαμπρό».