Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους τενίστες όλων των εποχών, κατακτώντας τον 101ο τίτλο της καριέρας του στο ATP 250 της Αθήνας. Ο 38χρονος Σέρβος επικράτησε του Ιταλού Λορέντζο Μουζέτι με 2-1 σετ (4-6, 6-3, 7-5) στον τελικό που διεξήχθη στο «Telekom Center Athens», ύστερα από έναν συγκλονιστικό αγώνα που διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες.

Με αυτή τη νίκη, το Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης πλησίασε ακόμη περισσότερο τα ρεκόρ των Ρότζερ Φέντερερ και Τζίμι Κόνορς, καθώς πλέον απέχει μόλις δύο τίτλους από τους 103 του Ελβετού και οκτώ από τους 109 του Αμερικανού.

Η επιτυχία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού ο Τζόκοβιτς, στα 38 χρόνια και πέντε μήνες του, έγινε ο πιο ηλικιωμένος νικητής τουρνουά ATP από τον Αυστραλό Κεν Ρόζγουελ, ο οποίος είχε κατακτήσει τίτλο στα 43 του χρόνια το 1977 στο Χονγκ Κονγκ. Παράλληλα, η κατάκτηση της Αθήνας σηματοδοτεί το τέλος μιας μικρής περιόδου «ξηρασίας» για τον Σέρβο, ο οποίος δεν είχε σηκώσει τρόπαιο από τον Μάιο και τη νίκη του στο ATP 250 της Γενεύης.

Η επικράτηση επί του Μουζέτι ήταν η ένατη σε δέκα αναμετρήσεις μεταξύ των δύο παικτών. Ο Ιταλός, Νο9 στην παγκόσμια κατάταξη, πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις, όμως η εμπειρία και η ψυχραιμία του Τζόκοβιτς έκαναν τη διαφορά στα κρίσιμα σημεία του τρίτου σετ. Η ήττα του Μουζέτι είχε επιπλέον συνέπειες, καθώς του στέρησε την πρώτη συμμετοχή του στο ATP Finals του Τορίνο. Για να πάρει την τελευταία θέση της οκτάδας, ο Ιταλός έπρεπε να κερδίσει τον τίτλο στην Αθήνα, όμως η ήττα του έδωσε το εισιτήριο στον Καναδό Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ.

Ο Τζόκοβιτς, που έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία του στο Masters του Τορίνο, είχε αφήσει να εννοηθεί πως δεν ήταν βέβαιος για τη συμμετοχή του στο φινάλε της σεζόν. Ωστόσο, η εμφάνισή του στην Αθήνα δείχνει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση και έτοιμος να διεκδικήσει έναν ακόμη μεγάλο τίτλο, συνεχίζοντας τη μυθική του πορεία στα γήπεδα του παγκόσμιου τένις.