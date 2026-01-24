Το 2020 ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποβλήθηκε από το US Open αφού χτύπησε με θυμό την μπάλα εκτός φάσης και βρήκε μια επόπτρια γραμμών στον αγώνα του 4ου γύρου με τον Καρένιο Μπούστα.
Έξι χρόνια μετά ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου έκανε και πάλι τα ίδια αλλά αυτή την φορά δεν αποβλήθηκε από το Australian Open.
Τι έκανε; Στον αγώνα του 3ου γύρου με τον Ολλανδό Μπότικ φαν ντε Ζάντσουλπ και συγκεκριμένα στο 2ο σετ και στο 4-2 ο Νόλες χτύπησε με θυμό το μπαλάκι εκτός φάσης και εκείνο πέρασε πάνω από το κεφάλι ενός ball kid.
Eάν χτυπούσε το παιδί το πιθανότερο ήταν να αποβάλλονταν όπως έγινε και το 2020 στη Νέα Υόρκη. Αυτή την φορά δεν του έγινε ούτε παρατήρηση.
Σύμφωνα με τον κανονισμό του Grand Slam:
«Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να χτυπούν, να κλωτσούν ή να πετάνε βίαια, επικίνδυνα ή με θυμό μια μπάλα του τένις εντός του χώρου του τουρνουά, εκτός από την εύλογη επιδίωξη ενός πόντου κατά τη διάρκεια ενός αγώνα (συμπεριλαμβανομένης της προθέρμανσης). Η παραβίαση αυτού του άρθρου επισύρει πρόστιμο έως και 50.000 δολαρίων για κάθε παράβαση. Για τους σκοπούς αυτού του κανόνα, η κατάχρηση μπαλών ορίζεται ως το σκόπιμο χτύπημα μιας μπάλας εκτός του περιφραγμένου γηπέδου, το χτύπημα μιας μπάλας επικίνδυνα ή απερίσκεπτα εντός του γηπέδου ή το χτύπημα μιας μπάλας με αμέλεια και αγνόηση των συνεπειών».
Μετά τον αγώνα και συγκεκριμένα στη συνέντευξη Τύπου απολογήθηκε: «Ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό. Δεν ήταν απαραίτητο. Έγινε στην ένταση της στιγμής. Ήμουν τυχερός εκεί. Λυπάμαι για την όποια αναστάτωση μπορεί να προκάλεσα στο ball kid ή σε οποιονδήποτε άλλον».