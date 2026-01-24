Το 2020 ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποβλήθηκε από το US Open αφού χτύπησε με θυμό την μπάλα εκτός φάσης και βρήκε μια επόπτρια γραμμών στον αγώνα του 4ου γύρου με τον Καρένιο Μπούστα.

ÚLTIMA HORA 🚨 | Están valorando si descalifican a Djokovic tras golpear con la pelota (sin intención) a una juez de línea



#USOpen pic.twitter.com/jxTTz3qU9G

September 6, 2020

Έξι χρόνια μετά ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου έκανε και πάλι τα ίδια αλλά αυτή την φορά δεν αποβλήθηκε από το Australian Open.

Τι έκανε; Στον αγώνα του 3ου γύρου με τον Ολλανδό Μπότικ φαν ντε Ζάντσουλπ και συγκεκριμένα στο 2ο σετ και στο 4-2 ο Νόλες χτύπησε με θυμό το μπαλάκι εκτός φάσης και εκείνο πέρασε πάνω από το κεφάλι ενός ball kid.

Novak Djokovic nearly hit a ballkid while smashing the ball away against Botic Van de Zandschulp.



Had it hit the ballkid he would be looking at a possible disqualification..



Umpire didn’t give out a warning.pic.twitter.com/0l9SjKAECX — edgeAI (@edgeAIapp) January 24, 2026

Eάν χτυπούσε το παιδί το πιθανότερο ήταν να αποβάλλονταν όπως έγινε και το 2020 στη Νέα Υόρκη. Αυτή την φορά δεν του έγινε ούτε παρατήρηση.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Grand Slam:

«Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να χτυπούν, να κλωτσούν ή να πετάνε βίαια, επικίνδυνα ή με θυμό μια μπάλα του τένις εντός του χώρου του τουρνουά, εκτός από την εύλογη επιδίωξη ενός πόντου κατά τη διάρκεια ενός αγώνα (συμπεριλαμβανομένης της προθέρμανσης). Η παραβίαση αυτού του άρθρου επισύρει πρόστιμο έως και 50.000 δολαρίων για κάθε παράβαση. Για τους σκοπούς αυτού του κανόνα, η κατάχρηση μπαλών ορίζεται ως το σκόπιμο χτύπημα μιας μπάλας εκτός του περιφραγμένου γηπέδου, το χτύπημα μιας μπάλας επικίνδυνα ή απερίσκεπτα εντός του γηπέδου ή το χτύπημα μιας μπάλας με αμέλεια και αγνόηση των συνεπειών».

Novak Djokovic apologizes for almost hitting the ball kid with a ball during his match against van de Zandschulp at Australian Open:



“I apologize for that. That was not necessary. In the heat of the moment I… yeah, I was lucky there. I’m sorry for causing any distress to the… pic.twitter.com/Q84rWZAhlo — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 24, 2026

Μετά τον αγώνα και συγκεκριμένα στη συνέντευξη Τύπου απολογήθηκε: «Ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό. Δεν ήταν απαραίτητο. Έγινε στην ένταση της στιγμής. Ήμουν τυχερός εκεί. Λυπάμαι για την όποια αναστάτωση μπορεί να προκάλεσα στο ball kid ή σε οποιονδήποτε άλλον».