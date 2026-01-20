Πιο εντυπωσιακή εμφάνιση δεν θα μπορούσε να κάνει η Ναόμι Οσάκα στην πρεμιέρα της στο Australian Open.

Η Γιαπωνέζα τενίστρια φρόντισε να κλέψει όλες τις εντυπώσεις με την ενδυμασία της στην είσοδό της στο γήπεδο για τον αγώνα με την Αντονία Ρούζιτς. Η εμφάνισή της παρέπεμψε στην Μαίρη Πόπινς την ηρωίδα της ομώνυμης ταινίας, η οποία είχε ως σήμα κατατεθέν την ομπρέλα της μαζί με το καπέλο.

REUTERS/Jaimi Joy

Ο Ναόμι Οσάκα ήταν εντυπωσιακή και στον αγωνιστικό χώρο. Μετά από περίπου 2,5 ώρες η Γιαπωνέσα τενίστρια κέρδισε με 6-3, 3-6, 6-4 την Αντονία Ρούζιτς από την Κροατία, σημειώνοντας την 2η νίκη της μέσα στο 2026.