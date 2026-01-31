Η Έλενα Ριμπακίνα νίκησε την Αρίνα Σαμπαλένκα με 6-4, 4-6, 6-4 και κατέκτησε το Αυστραλιανό Όπεν το Σάββατο.

Η νίκη ήρθε τρία χρόνια μετά την ήττα της Ριμπακίνα από τη Σαμπαλένκα στον τελικό του 2023 στο Γκραν Σλαμ της Μελβούρνης.

Η Έλενα Ριμπακίνα έδωσε μια εντυπωσιακή παράσταση κατακτώντας τον πρώτο της τίτλο στο Αυστραλιανό Όπεν, ανατρέποντας την κατάσταση έναντι της νούμερο ένα στον κόσμο στον τελικό του Μελμπουρν Παρκ, σε μια επανάληψη του ίδιου τελικού πριν από τρία χρόνια.

Στον πρώτο τελικό Grand Slam από το 2008 με παίκτριες που δεν είχαν χάσει ούτε ένα σετ στην πορεία τους ως εκεί, η πρώτη στην παγκόσμια κατάταξη Σαμπαλένκα ήταν αυτή που υπέκυψε πρώτη κάτω από την οροφή του Rod Laver Arena, καθώς η Ριμπακίνα βγήκε δυναμικά και έσπασε το σερβίς της αντιπάλου της στο πρώτο game, παίρνοντας τον έλεγχο του αγώνα.

Οι δυνατές μπαλιές της πέμπτης στην παγκόσμια κατάταξη παίκτριας από το Καζακστάν δημιούργησαν πολλά προβλήματα στη δύο φορές πρωταθλήτρια Σαμπαλένκα, καθώς έφτασε άνετα στο set point στο 10ο game και τελείωσε το σετ, προκαλώντας ανησυχία στην αντίπαλό της.

Έχοντας φτάσει με 46 νίκες σε Grand Slam σε σκληρή επιφάνεια στα τελευταία 48 παιχνίδια, η τετραπλή νικήτρια σε Grand Slam Σαμπαλένκα βρήκε τον ρυθμό της και ξεκίνησε το δεύτερο σετ πιο θετικά, αλλά η Ριμπάκινα έσωσε τρία break points για να κρατήσει το 1-1.

Ένα ασταθές φόρχαντ της Ριμπάκινα έδωσε στη Σαμπαλένα την ευκαιρία να ισοφαρίσει σε 1-1 σετ, και η Λευκορωσίδα την εκμεταλλεύτηκε με χαρά για να μετατρέψει το τελικό σετ σε ένα shootout που θα κρινόταν από την παίκτρια που θα κατόρθωνε να συγκρατήσει τα νεύρα της.

Έχοντας νικήσει τη Ριμπακίνα σε παρόμοια κατάσταση στον τελικό του 2023, η Σαμπαλένκα εξαπέλυσε μια σειρά από νικηφόρα χτυπήματα για να πάρει προβάδισμα 3-0, αλλά η Καζάκα κάλυψε τη διαφορά και έσπασε το σερβίς για το 4-3 πριν εξασφαλίσει τη νίκη και προσθέσει έναν ακόμη τίτλο Γκραντ Σλαμ στο παλμαρέ της μετά το Wimbledon του 2022.

