Η Γιούλια Πουτίντσεβα από το Καζακστάν επικράτησε 2-1 σετ της Τουρκάλας Σεϊνέπ Σονμέζ στον τρίτο γύρο του Australian Open, ωστόσο οι αποδοκιμασίες από το κοινό έφερε την viral αντίδραση της γνωστής τενίστριας.

Όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Σονμέζ, η αθλήτρια από το Καζακστάν απάντησε με φιλάκια στις αποδοκιμασίες των Τούρκων οπαδών, ενώ λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα έκανε την χαρακτηριστική κίνηση που έπιανε τα αυτιά της, για να δείξει πως «δεν τους ακούει».

Yulia Putintseva’s reaction to the crowd after beating Zeynep Sonmez at the Australian Open.



The crowd immediately booed her after she put her hand to her ear.



Yulia starts dancing on the court.



It’s all happening. pic.twitter.com/KqmmP4KYVL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 23, 2026

Οι αποδοκιμασίες δεν έλεγαν να σταματήσουν και η Πουτίντσεβα, νο94 στον κόσμο το έριξε στον χορό, με την αντίδρασή της να γίνεται αμέσως viral στα social media. «Ειλικρινά, πραγματικά τρελή ατμόσφαιρα. Οι τύποι κοιτάξτε τους. Είναι πολύ παθιασμένοι με αυτό που κάνουν. Είναι υπέροχο να το βλέπεις. Ειδικά εναντίον μου. Γιατί λατρεύω αυτό το είδος μάχης», δήλωσε η Πουτίντσεβα μετά τη νίκη της.