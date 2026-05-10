Χάος επικράτησε στο μεγάλο ντέρμπι της Σλάβια Πράγας με τη Σπάρτα Πράγας στην Τσεχία, όταν οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο πετώντας φωτοβολίδες, προκαλώντας τη διακοπή της αναμέτρησης. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο, με σοβαρά επεισόδια να ακολουθούν στις εξέδρες και γύρω από το γήπεδο, δημιουργώντας σκηνές πανικού.

Η αναμέτρηση διακόπηκε στις καθυστερήσεις, αναγκάζοντας ποδοσφαιριστές και επιτελεία να αποχωρήσουν άμεσα προς τα αποδυτήρια. Εκείνη τη στιγμή η Σλάβια βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 3-2 και ήταν μια ανάσα από την εξασφάλιση του πρωταθλήματος.

Chaos in Prague as a premature pitch invasion leads to the derby between Slavia and Sparta being abandoned 😳



The home side, Slavia, had been 3-2 up in stoppage time and were seconds away from clinching the Czech title 🇨🇿pic.twitter.com/mJ3m7JA9bi — Men in Blazers (@MenInBlazers) May 9, 2026

Η κατάσταση οξύνθηκε περαιτέρω όταν οπαδοί ήρθαν σε σύγκρουση με τον τερματοφύλακα Γιάκουμπ Σουρόβτσικ, ο οποίος αποχώρησε από το γήπεδο εμφανώς πονώντας. Για λόγους ασφαλείας, η Σπάρτα αποφάσισε να μην συνεχίσει τον αγώνα, επιβιβάστηκε στο λεωφορείο της και έφυγε από το “Έντεν”.

Εκτός από τον Σουρόβτσικ, σύμφωνα με πληροφορίες από τα τσεχικά ΜΜΕ, δέχθηκαν επίθεση και ο Ματίας Βόϊτα καθώς και ένα μέλος του ιατρικού προσωπικού της Σπάρτα. “Το να έρχεται κάποιος προς το μέρος μου κατά τη διάρκεια του αγώνα, να με απειλεί κατά πρόσωπο και να μου επιτίθεται είναι απολύτως απαράδεκτο. Θα το κυνηγήσω νομικά”, έγραψε ο Σουρόβτσικ στο Instagram του.

🚨🇨🇿 Meanwhile in the Prague derby… the Slavia Prague fans stormed the pitch in the last minutes of the match and charged towards the Sparta Prague fans. 😳 pic.twitter.com/ALDzsNvwqG — EuroFoot (@eurofootcom) May 10, 2026

Ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντίκ σε επίσημη δήλωσή του ανέφερε τα εξής:

«Δεν μπορούμε να αναζητήσουμε κανένα ελαφρυντικό για εμάς, οι οπαδοί μας εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, διέκοψαν τον αγώνα πριν το τέλος του. Ο αντίπαλος ανέφερε επίθεση σε έναν ή δύο παίκτες. Θεωρώ ότι είναι νόμιμο που το παιχνίδι διακόπηκε.

Όταν μίλησα με τους παίκτες μας, αν μας συνέβαινε κάτι παρόμοιο εκεί, θα συμπεριφερόμασταν ακριβώς το ίδιο. Εμείς μπορούμε μόνο να ζητήσουμε συγγνώμη. Πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό στο μέλλον, ώστε να μην επαναλάβουμε τέτοιες καταστάσεις. Είναι δύσκολο. Τρία, τέσσερα λεπτά μας χώριζαν από τους πανηγυρισμούς για το πρωτάθλημα, πιστεύω ότι οι παίκτες θα τα κατάφερναν. Αντί γι’ αυτό, είναι πιθανότατα η μεγαλύτερη ντροπή που έχω βιώσει σε έντεκα χρόνια στον σύλλογο.

Ζητώ συγγνώμη από όλους τους φυσιολογικούς οπαδούς που έμειναν στις κερκίδες, ζητώ συγγνώμη από όλους τους θεατές μπροστά στις οθόνες. Είναι ντροπή, πρέπει να ζήσουμε με αυτήν».