Ο Χρήστος Ζαφείρης βρίσκεται από την Κυριακή (14/12) στη Θεσσαλονίκη, με το κεφάλαιο του ΠΑΟΚ να έχει ήδη ανοίξει.

Η πρωταθλήτρια Τσεχίας αποχαιρέτησε με απίθανο τρόπο το αγαπημένο παιδί της “ερυθρόλευκης” κερκίδας, με τον 23χρονο χαφ να στέλνει το δικό του συγκινητικό μήνυμα μέσα από τα social media.

Η ανάρτηση του Ζαφείρη

“Ευχαριστώ, Σλάβια.

Τα τελευταία τρία χρόνια αποτέλεσαν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην καριέρα μου. Είμαι ευγνώμων σε όλους στον σύλλογο, στους συμπαίκτες μου, στο επιτελείο και στους καταπληκτικούς φιλάθλους που με στήριξαν από την πρώτη μέρα.

Το να φοράω τα ερυθρόλευκα ήταν τιμή, και οι αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί θα με συνοδεύουν για πάντα. Σας ευχαριστώ για όλα και σας εύχομαι μόνο επιτυχίες στο μέλλον.

Ζάφι», αναφέρει η λεζάντα της ανάρτησης του Ζαφείρη, η οποία σημαδεύονταν από επτά φωτογραφίες με τη φανέλα της Σλάβια τα τελευταία τρία χρόνια.

Σε αυτά ο διεθνής Έλληνας κατέκτησε ένα Κύπελλο Τσεχίας (2023) και ένα πρωτάθλημα (2025), ενώ συμμετείχε για πρώτη φορά στη League Phase του Champions League.