ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δείχνει με το δάχτυλό του τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ανταλλάσσουν χειραψία κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη συνάντησή τους στο κλαμπ «Mar-a-Lago» του Τραμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, στις 29 Δεκεμβρίου 2025. REUTERS/Jonathan Ernst/

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Σε μια δραματική παρέμβαση στην εύθραυστη γεωπολιτική σκακιέρα της Μέσης Ανατολής προχώρησε πριν από λίγα λεπτά ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ. Με φόντο το νέο κύμα ισραηλινών επιθέσεων στη Βηρυτό, ο Τραμπ έστειλε σαφές μήνυμα για άμεση αποκλιμάκωση, την ώρα που η πολυαναμενόμενη συμφωνία-πλαίσιο για την ειρήνη φαίνεται να κρέμεται από μια κλωστή.

«Όχι άλλες επιθέσεις»: Το τελεσίγραφο Τραμπ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός για το timing των στρατιωτικών επιχειρήσεων, του Ισραήλ παίρνοντας ξεκάθαρη θέση για το πρωινό πλήγμα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.

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«Η επίθεση που έγινε σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί», δήλωσε κατηγορηματικά ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας: «Δεν πρέπει να γίνονται πλέον επιθέσεις από το Ισραήλ οπουδήποτε στο Λίβανο, αλλά ούτε και από οποιαδήποτε άλλη πλευρά, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ».

Παράλληλα, ο Τραμπ υπογραμμίζει ότι οι διαβουλεύσεις βρίσκονται στην τελική τους ευθεία, καλώντας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να δείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποσυρθούν. «Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και όλες οι πλευρές πρέπει να κάνουν πίσω», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Παρά την κινητικότητα στην Ουάσινγκτον και τη συμφωνία της επίσημης λιβανέζικης κυβέρνησης με το Ισραήλ για «πιλοτικές ζώνες» αποχώρησης, η ειρήνη παραμένει μετέωρη. Το μεγάλο αγκάθι είναι η Χεζμπολάχ, η οποία απέρριψε πλήρως το αμερικανικό σχέδιο εκεχειρίας, με αποτέλεσμα οι σφοδρές εχθροπραξίες στο πεδίο να συνεχίζονται κανονικά.

🇺🇸 President Trump posted from his Truth Social:

“This morning’s attack on Beirut should not have happened, particularly on a special day when we are so close to a Peace Deal with Iran. Israel has the right to defend itself against threats, but the attack it was responding to was… pic.twitter.com/SGyadLljri — Mossad Commentary (@MOSSADil) June 14, 2026

Σε τεντωμένο σχοινί η συμφωνία της Κυριακής – Σκεπτικισμός από την Τεχεράνη

Η παρέμβαση του Λευκού Οίκου έρχεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή. Μόλις το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ και το Πακιστάν, που εκτελεί χρέη διαμεσολαβητή, εξέφραζαν την αισιοδοξία τους ότι η ιστορική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα υπογραφόταν εντός της σημερινής ημέρας (Κυριακή 14 Ιουνίου 2026).

Ωστόσο, τα τελευταία ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο άλλαξαν άρδην το κλίμα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης:

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Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν έθεσε ανοιχτά υπό αμφισβήτηση τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στις ειρηνευτικές προσπάθειες, τονίζοντας ότι οι νέες επιθέσεις του Ισραήλ «θολώνουν» τις προοπτικές υπογραφής της συμφωνίας. Την ίδια στιγμή, το κλίμα στην Τεχεράνη είναι βαρύ, με σκληροπυρηνικούς διαδηλωτές να βγαίνουν στους δρόμους εκφράζοντας την κάθετη αντίθεσή τους στους όρους του συμβιβασμού.

Τι διακυβεύεται τις επόμενες ώρες

Η ειρηνευτική διαδικασία βρίσκεται πλέον στο σημείο μηδέν. Ενώ η Ουάσιγκτον πιέζει προειδοποιώντας το Ισραήλ να σταματήσει τις επιχειρήσεις και τη Χεζμπολάχ να απέχει από αντίποινα, η ηγεσία του Ιράν εμφανίζεται διστακτική να βάλει την υπογραφή της κάτω από το προτεινόμενο πλαίσιο.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές, καθώς οι διπλωμάτες επιδίδονται σε έναν μαραθώνιο επαφών για να “σώσουν” τη συμφωνία πριν εκπνεύσει η σημερινή ημέρα.

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