Άρης και Ολυμπιακός κόλλησαν στο μηδέν στην Θεσσαλονίκη, σε ένα παιχνίδι ντέρμπι, που είχε τα πάντα, ένταση, φάσεις, αλλά όχι γκολ. Οι «ερυθρόλευκοι» με αυτήν την ισοπαλία παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League στο +1 από την ΑΕΚ, που κέρδισε νωρίτερα τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Το παιχνίδι:

Μόλις στο 4′ ο Ολυμπιακός απείλησε πρώτος την άμυνα του Άρη. Ειδικότερα, ο Στρεφέτσα με σέντρα από τα αριστερά βρήκε τον Μάρτινς, εκείνος κατέβασε τη μπάλα και έπιασε το συρτό δυνατό σουτ, με τον Αθανασιάδη να απομακρύνει δύσκολα.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να πιέζουν τον Άρη και στο 16′ ο Καλογερόπουλος βρέθηκε εντελώς αμαρκάριστος στην μεγάλη περιοχή του Αθανασιάδη, ωστόσο η κεφαλιά που επιχείρησε πέρασε άουτ. Στην συνέχεια, Ταρέμι και Μάρτινς απείλησαν εκ νέου την εστία του Αθανασιάδη, ωστόσο τα σουτ που δοκίμασαν πέρασαν άουτ, χωρίς να ανησυχήσουν τον Έλληνα τερματοφύλακα (34′).

Στο 37′ ο Άρης έχασε μεγάλη ευκαιρία, όταν η μπάλα έφτασε στα πόδια του Πέρεθ, στο ύψος του πέναλτι, μετά από σέντρα του Ντουντού από αριστερά, ωστόσο το σουτ του Ισπανού ήταν κακό και έφυγε ψηλά. Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Ταρέμι κατέβασε ωραία την μπάλα, την μοίρασε στον Στρεφέτσα, με τον Αθανασιάδη να απομακρύνει το σουτ του Βραζιλιάνου με τα πόδια.

Στο δεύτερο ημίχρονο, το απρόσεκτο μαρκάρισμα του Ντάνι Γκαρθία στον Πέρεθ, είχε ως αποτέλεσμα την δεύτερη κίτρινη κάρτα και την αποβολή του ποδοσφαιριστή των Πειραιωτών (51′), οι οποίοι θα αγωνίζονταν στο υπόλοιπο της αναμέτρησης με παίκτη λιγότερο.

Ο Άρης ανέβασε την απόδοση του, πήρε μέτρα στο γήπεδο και στο 57′ έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Μορόν, η κεφαλιά του οποίου πέρασε ελάχιστα δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Τζολάκη.

Επανήλθε η αριθμητική ισορροπία – Νέα αποβολή στο παιχνίδι

Ένα μαρκάρισμα του Φαντιγκά στον Ταρέμι, εκτός περιοχής, έστειλε τον διαιτητή της αναμέτρησης στο βίντεο και εκεί όπως διαπιστώθηκε στην συνέχεια, υπήρξε αντικανονική επαφή που δικαιολογούσε την απευθείας κόκκινη κάρτα για τον παίκτη του Άρη, με αποτέλεσμα να επανέλθει η αριθμητική ισορροπία.

Προσπάθησε για το γκολ ο Ολυμπιακός αλλά δεν το βρήκε

Οι «ερυθρόλευκοι» αναζήτησαν το «χρυσό» γκολ που θα τους έδινε το προβάδισμα, ωστόσο οι προσπάθειές τους έπεφταν συνεχώς στο κενό. Στο 74′ ο Ελ Κααμπί δοκίμασε ένα σουτ έξω από την περιοχή, ωστόσο ο Αθανασιάδης ήταν σωστά τοποθετημένος και απομάκρυνε την μπάλα.

Όμως ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βρει το γκολ ούτε στην μεγάλη ευκαιρία του 85ου λεπτού. Εκεί, ο Έσε συνεργάστηκε με τον Μουζακίτη, ο Έλληνας διεθνής έβγαλε μια εκπληκτική μπαλιά με το εξωτερικό, ωστόσο ο Αργεντινός που βρέθηκε απέναντι στον Αθανασιάδη, αστόχησε, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Στις καθυστερήσεις, ο Ολυμπιακός δέχτηκε μεγάλη πίεση στην περιοχή του με συνεχόμενα κόρνερ και φάουλ, ωστόσο ο Άρης δεν κατάφερε κάτι περισσότερο και οι δύο ομάδες έμειναν στο μηδέν.

Οι συνθέσεις:

Άρης: (Μανόλο Χιμένεθ) Αθανασιάδης, Τεχέρο, Άλβαρο, Ρόους, Φαντιγκά, Ράσιτς, Γαλανόπουλος (Μόντσου 64′), Πέρεθ, Γένσεν, Ντουντού (Φρίντεκ 64′), Μορόν

Ολυμπιακός: (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ) Τζολάκης, Κοστίνια (Ποντένσε 86′), Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Μπρούνο (Ορτέγκα 69′), Ντάνι Γκαρθία, Μουζακίτης, Μάρτινς (Μάρτινς 64′), Στρεφέτσα (Έσε 64′), Ταρέμι, Ελ Κααμπί (Γιάρεμτσουκ 86′)

