Η ΑΕΚ ήταν καταπληκτική στο Αγρίνιο, δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Παναιτωλικό και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λιούμπισιτς (2 γκολ, 2 ασίστ) επικράτησε 0-5, παίρνοντας τρεις πολύτιμους βαθμούς που την τοποθετούν προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League.

Το παιχνίδι:

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα και στο 10′ έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Λιούμπισιτς, ο οποίος έκανε σέντρα από δεξιά και κατέληξε στο κάθετο δοκάρι του Τσάβες. Η «Ένωση» συνέχισε να ασκεί πίεση στην άμυνα του Παναιτωλικού και ο Γιόβιτς με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, έστειλε την μπάλα άουτ (13′).

Άνοιξε το σκορ με τον Πινέδα η ΑΕΚ

Στο 26′, οι παίκτες της ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκαν το λάθος του Τσάβες και ο Λιούμπισιτς πέρασε την πάσα στον Καλοσκάμη, ο οποίος βρέθηκε τετ-α-τετ με τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού. Ο Τσάβες διόρθωσε το λάθος του σε πρώτο χρόνο, ωστόσο στην συνέχεια ο Λιούμπισιτς πήρε την κεφαλιά και ο Πινέδα από κοντά με μία επαφή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο «δικέφαλος» βρήκε νέο γκολ με σκόρερ τον Ζοάο Μάριο. Ειδικότερα, στο 35′ ο Λιούμπισιτς, γύρισε την μπάλα από αριστερά, βρήκε τον Ζοάο Μάριο στην μεγάλη περιοχή του Παναιτωλικού και εκείνος με ιδανικό τελείωμα διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, κάνοντας το 0-2.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Λιούμπισιτς πέρα από τις δύο ασίστ που πρόσφερε στους συμπαίκτες του, λίγο έλειψε να γίνει και σκόρερ. Στο 49′, η μπάλα έφτασε στα πόδια του μετά από κόντρες στην περιοχή του Παναιτωλικού και ο Λιούμπισιτς σούταρε, με τον Τσάβες να μπλοκάρει. Οι γηπεδούχοι απείλησαν στην συνέχεια με τον Τσάβες, ο οποίος πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ της εστίας του Στρακόσια.

Καταπληκτικό πλασέ ο mvp Λιούμπισιτς

Ο Κροάτης έκανε ένα φοβερό παιχνίδι στο Αγρίνιο και τελικά κατάφερε να σκοράρει και ο ίδιος. Ο mvp της ΑΕΚ είχε την μπάλα έξω από την περιοχή του Παναιτωλικού, έκανε ωραίο σλάλομ και με καταπληκτικό πλασέ έξω από την περιοχή, νίκησε τον Τσάβες για το 0-3 της ΑΕΚ. (62′)

Ο Λιούμπισιτς δεν σταμάτησε όμως εκεί. Μόλις τρία λεπτά αργότερα, ο Ρότα έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Κροάτης με σουτ στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 0-4 για την ομάδα του (65′). Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ του Λιούμπισιτς στην αναμέτρηση, ο οποίος είχε και δύο ασίστ.

Θρίαμβος στο Αγρίνιο, γκολ και ο Χρυσόπουλος

Στο 78′ ο Χρυσόπουλος βρέθηκε στην μικρή περιοχή του Παναιτωλικού και με σουτ στην κίνηση δέχτηκε την ωραία σέντρα του Ελίασον, μετά την ωραία εκτέλεση φάουλ της ΑΕΚ από δεξιά και έκανε το 0-5 για την ομάδα του, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στο Αγρίνιο. Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του νεαρού ποδοσφαιριστή με την φανέλα της ΑΕΚ, ο οποίος το αφιέρωσε στον πατέρα του, που έχει φύγει από την ζωή.

Οι συνθέσεις:

Παναιτωλικός: (Γιάννης Αναστασίου) Τσάβες, Σιέλης, Κόγιτς, Γκαρθία, Μανρικ, Μπουχαλάκης (Αγαπάκης 46′), Σμυρλής (Νικολάου 46′), Ντιέγκο (Μπελεβόνης 72′), Ματάν, Μίχαλακ, Άλεξιτς (Αγκουαιρ 72′)

ΑΕΚ: (Μάρκο Νίκολιτς) Στρακόσια, Ρότα, Βίτα, Ρέλβας (Χρυσόπουλος 68′), Πενράις (Πήλιος 80′), Λιούμπισιτς, Μάριν, Καλοσκάμης (Κοιτά 63′), Πινέδα, Ζοάο Μάριο (Γκρούγιτς 68′), Γιόβιτς (Ελίασον 68′)

