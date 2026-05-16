Σε ανάρτησή του, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι επιβεβαίωσε ότι αποχωρεί από την Μπαρτσελόνα, στη λήξη της εφετινής σεζόν.

Ο 37χρονος Πολωνός επιθετικός αγωνίστηκε στην πρωταθλήτρια Ισπανίας τα τέσσερα τελευταία χρόνια και, την Κυριακή στο “Καμπ Νόου” απέναντι στην Μπέτις, θα παίξει για τελευταία φορά με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Advertisement

Advertisement

Η ανάρτηση του Λεβαντόφσκι:

“Μετά από τέσσερα χρόνια γεμάτα προκλήσεις και σκληρή δουλειά, ήρθε η ώρα να προχωρήσω παρακάτω.

Φεύγω με την αίσθηση ότι η αποστολή ολοκληρώθηκε. 4 σεζόν, 3 πρωταθλήματα.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αγάπη που έλαβα από τους φιλάθλους από τις πρώτες κιόλας μέρες μου.

Η Καταλονία είναι ο τόπος μου στη γη.

Ευχαριστώ όλους όσους συνάντησα σε αυτή τη διαδρομή μέσα σε αυτά τα όμορφα τέσσερα χρόνια.

Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον Πρόεδρο Λαπόρτα που μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω το πιο απίστευτο κεφάλαιο της καριέρας μου.

Η Μπάρτσα επέστρεψε εκεί όπου ανήκει.

Ζήτω η Μπάρτσα. Ζήτω η Καταλονία”.