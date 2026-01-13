Σε συνέντευξή της σε πολωνικό περιοδικό η Αννα Λεβαντόφσκα δεν έκρυψε ότι για πολλά χρόνια η ζωή της περιστρεφόταν με άξονα το ποδόσφαιρο και την καριέρα του συζύγου της κι άσου της Μπαρτσελόνα, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

«Για 20 χρόνια όλα κινούνταν γύρω από το ποδόσφαιρο. Έκανα ό,τι ήθελε ο Ρόμπερτ, σταμάτησα τις σπουδές μου για αυτόν», είπε χαρακτηριστικά εξηγώντας πως πολλές αποφάσεις της στο παρελθόν είχαν ως βασικό γνώμονα το πώς θα μπορούσε να τον στηρίξει καλύτερα και να συμβαδίσει με τις ανάγκες του.

Ωστόσο, όπως τονίζει η ίδια, ήρθε η στιγμή που ένιωσε την ανάγκη να αφοσιωθεί στον εαυτό της. Για χρόνια θεωρούσε πως τα δικά της “θέλω” ήταν λιγότερο σημαντικά, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ζούσαμε με την πεποίθηση ότι τα προβλήματά μας είναι ασήμαντα σε σχέση με των ανδρών. Γιατί όμως; Κάποια στιγμή απλά αποφάσισα να πάρω αυτό που μου αναλογούσε και να κάνω ό,τι ήθελα για εμένα. Σταμάτησα να νιώθω ενοχές επειδή ζητούσα οι δικοί μου άνθρωποι να φροντίσουν κι εμένα όταν το είχα ανάγκη».

Ως μία επιτυχημένη πλέον personal trainer, μίλησε για τις επαγγελματικές της φιλοδοξίες και παραδέχθηκε ότι στην αρχή ένιωθε ανασφάλεια και τύψεις ότι δεν ζυγίζει σωστά τα πράγματα.

Θυμάται χαρακτηριστικά ένα περιστατικό, όταν ο Λεβαντόφσκι είχε αγώνα την ίδια μέρα με την επέτειο του δικού της επαγγελματικού εγχειρήματος, για το οποίο είπε χαρακτηριστικά:

«Πήγα στο γήπεδο, αλλά μόνο για το πρώτο ημίχρονο. Μετά έφυγα για να πάω στο στούντιό μου. Δεν εγκατέλειψα αυτό που ήταν σημαντικό για μένα για να παρακολουθήσω τον άνδρα μου».

Η Αννα γεννήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 1988 στο Λοτζ. Είναι απόφοιτος της Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής της Βαρσοβίας όπου και υπερασπίστηκε τη διατριβή της το 2012.

Καριέρα

Η Λεβαντόφσκα είναι επαγγελματιάς αθλήτρια του καράτε. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της κέρδισε τρία μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα ανδρών-γυναικών, έξι μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες (συμπεριλαμβανομένων δύο ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ανδρών-γυναικών) και 29 μετάλλια σε πολωνικά πρωταθλήματα.

Τον Σεπτέμβριο του 2013, η Λεβαντόφκσα έγινε διατροφολόγος. Ξεκίνησε το blog “Healthy Plan by Ann”, το οποίο παρέχει συμβουλές διατροφής και προγράμματα προπόνησης.

Το 2014, εξέδωσε το πρώτο της βιβλίο Żyj zdrowo i aktywnie z Anną Lewandowską (Ζήστε μια υγιεινή και δραστήρια ζωή με την Άννα Λεβαντόφσκα), στο οποίο ενθαρρύνει τους αναγνώστες να αλλάξουν τις διατροφικές τους συνήθειες και προσφέρει συνταγές για διάφορα πιάτα, καθώς και ασκήσεις που έχει ετοιμάσει η ίδια.

Το 2016, διορίστηκε διευθύντρια των Πολωνικών Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων, ενός οργανισμού που παρέχει υποστήριξη σε άτομα με νοητική αναπηρία μέσω του αθλητισμού και ευαισθητοποιεί την κοινωνία σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή η ομάδα ανθρώπων. Την ίδια χρονιά, λάνσαρε τη μάρκα Foods by Ann, η οποία πωλεί υγιεινά σνακ και συμπληρώματα διατροφής. Το 2019, έγινε παρουσιάστρια της τηλεοπτικής εκπομπής Sztuki walki (Πολεμικές τέχνες) που μεταδίδεται στο πρωινό τηλεοπτικό πρόγραμμα Dzień Dobry TVN. Την ίδια χρονιά, λάνσαρε τη μάρκα καλλυντικών Phlov.

Το 2024, η Άννα άνοιξε ένα γυμναστήριο στη Βαρκελώνη, το EDAN Studios.

