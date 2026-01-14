Ο Ολυμπιακός (13-8) κέρδισε εύκολα την «προβληματική» Παρτίζαν (6-16) για την 22η αγωνιστική της Euroleague και πέρασε σαν «σίφουνας» από την Σερβία. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν αντιμετώπισαν καμία δυσκολία κατά την διάρκεια της αναμέτρησης, βρήκαν πολλές λύσεις από το τρίποντο και με αυτήν την επικράτηση βελτίωσαν κι άλλο την θέση τους στην βαθμολογία.

Το παιχνίδι:

Με πέντε γρήγορους πόντους από τον Ντόρσει και καλά ποσοστά πίσω από τα 6.75, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε αρκετά καλά την αναμέτρηση στο Βελιγράδι, έχοντας από νωρίς το προβάδισμα (12-16, 6′). Η Παρτίζαν αντέδρασε προσωρινά με το τρίποντο του Μαρίνκοβιτς, ενώ το πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε 17-20 υπέρ του Ολυμπιακού.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις, κυρίως με τον Βεζένκοφ (11π.) και μετά από ωραία κυκλοφορία της μπάλας, αυτή έφτασε στον Γουόρντ, με τον Αμερικανό να ευστοχεί από την περιφέρεια για το +8 (23-31, 14′). Η Παρτίζαν προσπάθησε να αντιδράσει με τον Ουάσινγκτον (9π.), ωστόσο ο Βεζένκοφ (16π.) ήταν «καυτός» και με νέο σουτ διεύρυνε την διαφορά (27-40). Οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν το ημίχρονο στο +21 (31-52) μετά το τρίτο τρίποντο του Γουόκαπ (9π.) στο παιχνίδι.

Κυρίαρχος ο Ολυμπιακός – Στο +36 η διαφορά, αποδοκιμασίες στο Βελιγράδι

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν εξαιρετικοί στην επίθεση και ο Γουόκαπ αλάνθαστος από την περιφέρεια (4/4 τρίποντα). Οι περισσότερες επιθέσεις κατέληγαν στον Βεζένκοφ (20π.) με την διαφορά να αγγίζει τους τριάντα πόντους (34-62, 24′) μετά το καλάθι του Ντόρσει (9π.), γεγονός που έφερε αποδοκιμασίες στο Βελιγράδι. Στην συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν την διαφορά ακόμη και στο +36 μετά το νέο τρίποντο από τον Βεζένκοφ (43-79).

Στην τέταρτη περίοδο, ο Ολυμπιακός συνέχισε στο ίδιο τέμπο, βρίσκοντας αρκετά ελεύθερα σουτ, τα οποία εκμεταλλεύτηκε. Η Παρτίζαν, η οποία μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης να ανταγωνιστεί τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι έφτασαν σε μία ξεκούραστη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 31-52, 43-79, 66-104

Παρτίζαν: (Χουαν Πεναρόγια) Ουάσινγκτον 28, Οσετκόφσκι 2, Μαρίνκοβιτς 7, Ποκουσέφσκι, Πέιν 5, Μπόνγκα 7, Λάκιτς 2, Τζεκίρι 4, Φερνάντο 11, Καλάθης

Ολυμπιακός: (Γιώργος Μπαρτζώκας) Γουόκαπ 12, Νιλικίνα 6, Γουορντ 5, Λαρεντζάκης 2, Βεζένκοφ 25, Παπανικολάου 3, Ντόρσει 12, Πίτερς 12, Μιλουτίνοφ 12, Χολ 12, Φουρνιέ 3