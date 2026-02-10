Δύσκολες ώρες για τον προπονητή της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, καθώς έφυγε απο τη ζωή η μητέρα του, Γκιουλτέν.

Η Τουρκική Ομοσπονδία εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον χαμό της.

Advertisement

Advertisement

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν. Η Τουρκική Ομοσπονδία Μπάσκετ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της εκλιπούσας και προσεύχεται ο Θεός να της δώσει το έλεος», αναφέρει η ανακοίνωση.

A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. February 10, 2026

“Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον Εργκίν Αταμάν για την απώλεια της πολυαγαπημένης του μητέρας, Γκιουλτέν. Στεκόμαστε στο πλευρό του προπονητή μας και σύσσωμης της οικογένειάς του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή”, αναφέρει η πράσινη ΚΑΕ από την πλευρά της.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον Εργκίν Αταμάν για την απώλεια της πολυαγαπημένης του μητέρας, Γκιουλτέν. Στεκόμαστε στο πλευρό του προπονητή μας και σύσσωμης της οικογένειάς του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.



——… pic.twitter.com/qHubv1b8FI — Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 10, 2026