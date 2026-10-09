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Ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε εξ ολοκλήρου τη νέα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 25,2 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση του «τριφυλλιού» είχε δρομολογήσει τη διαδικασία ενίσχυσης του μετοχικού κεφαλαίου το προηγούμενο διάστημα, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε την προκήρυξη της αύξησης κατά τη Γενική Συνέλευση της 30ής Σεπτεμβρίου 2026.

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Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς το σύνολο του ποσού καλύφθηκε αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΠΑΕ, ενισχύοντας με 25,2 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο του συλλόγου.