Την ώρα που πληθαίνουν οι φήμες ότι ο Ράφα Μπενίτεθ θα αποτελέσει παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, ο Γιάννης Αλαφούζος φέρεται να έχει επαφές με τον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, Πέδρο Μαρτίνς.

Ο Παναθηναϊκός μίλησε με τον Πορτογάλο τεχνικό πριν από λίγο καιρό για πιθανή συνεργασία ενώ υπήρξε και Zoom meeting μεταξύ του Μαρτίνς και του Γιάννη Αλαφούζου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του Πορτογάλου τεχνικού συνδέεται με τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, αυτή τη φορά φαίνεται ότι το «φλερτ» των δύο πλευρών βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία.

Η εικόνα του Παναθηναϊκού στο πρόσφατο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό φαίνεται πως αποτέλεσε την καθοριστική εξέλιξη για τον Ράφα Μπενίτεθ, οδηγώντας στην απόφαση να μην συνεχίσει στον πάγκο τη νέα σεζόν.

Σε αυτό το πλαίσιο, το όνομα του Πέδρο Μαρτίνς επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο. Ο τρεις φορές πρωταθλητής Ελλάδας με τον Ολυμπιακό προβάλλει αυτή τη στιγμή ως το απόλυτο φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «πράσινων».

Ο Πέδρο Μαρτίνς έχει συνδέσει το όνομά του με τον Παναθηναϊκό και παλιότερα (2024), με την πορτογαλική A Bola να τον τοποθετεί ψηλά στη λίστα του Γιάννη Αλαφούζου, από την οποία δεν έφυγε ποτέ.

Η άριστη γνώση της ελληνικής πραγματικότητας, σε συνδυασμό με την εμπειρία πρωταθλητισμού που απέκτησε στη χώρα μας, αποτελούν τα βασικά «όπλα» του για μια πιθανή επιστροφή.

Από το 2022 όταν και αποχώρησε από τους ερυθρόλευκους, ο 55χρονος τεχνικός εργάζεται στην Αλ-Γκαράφα στο Κατάρ.