Η Βαλένθια ανέβηκε στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Euroleague με ρεκόρ 24-13 μετά την εντός έδρας επικράτηση κόντρα στο «τριφύλλι» Από την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός (21-16) «πλήρωσε» αστοχία και κακή άμυνα απέναντι σε μία ομάδα με πολύ καλά ποσοστά, με τον Μοντέρο να είναι σε μεγάλη βραδιά με 22 πόντους και επτά ασίστ.

Το παιχνίδι:

Η Βαλένθια μπήκε από νωρίς στο παιχνίδι παίζοντας σε γρήγορο τέμπο που τη βόλευε απόλυτα. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν την υψηλή ευστοχία τους και προηγήθηκαν στο τηλεοπτικό τάιμ άουτ με (13-8), έχοντας ήδη τρία τρίποντα, την ώρα που το «τριφύλλι» μετρούσε 0/5 από την περιφέρεια. Ο Κώστας Σλούκας έδωσε προσωρινά λύση (15-8), όμως η Βαλένθια ξέφυγε ξανά στο +7 (22-15). Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε (27-23), με τους Σλούκα και Χέιζ-Ντέιβις να κρατούν τον Παναθηναϊκό κοντά στο σκορ.

Στη δεύτερη περίοδο, οι «πράσινοι» αντέδρασαν και βρήκαν απαντήσεις με τους Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις και Σλούκα να κρατούν την ομάδα τους «ζωντανή» (40-34). Ωστόσο, η Βαλένθια εκμεταλλεύτηκε ξανά την ευστοχία της και με σερί 8-0 ανέβασε τη διαφορά στο +14 (48-34), χάρη στους Μοντέρο, Πουέρτο και Μπαντιό.

Στην τρίτη περίοδο, η Βαλένθια διατήρησε τον γρήγορο ρυθμό που είχε επιβάλλει νωρίτερα, κρατώντας τον έλεγχο (64-53, 22′). Σλούκας και Όσμαν μείωσαν στους πέντε (66-61, 26′) μετά από καλές άμυνες, όμως το τρίποντο του Κοστέλο επανέφερε τη διαφορά στο +9 (71-62).

Στην συνέχεια, η Βαλένθια ανέβασε ξανά τη διαφορά στο +11 με τον Μοντέρο (74-63). Στην έναρξη της τέταρτης περιόδου, οι γηπεδούχοι έφτασαν για πρώτη φορά στο +15 (84-69), κάνοντας δύσκολη την αποστολή του Παναθηναϊκού, με τον Σλούκα να απαντά για το (84-71).

Η Βαλένθια, ωστόσο, βρήκε ξανά λύσεις και με μεγάλο σερί εκτόξευσε τη διαφορά στους 16 (88-72), με τον Ναν να ευστοχεί για πρώτη φορά από τα 6.75 και να μειώνει σε (88-74, 32′). Στα τελευταία λεπτά, οι προσπάθειες των Όσμαν και Χέιζ-Ντέιβις δεν ήταν αρκετές, καθώς οι γηπεδούχοι βρήκαν λύσεις, με τον Μοντέρο να «σφραγίζει» τη νίκη για την ομάδα του.

Τα δεκάλεπτα: 27-23, 56-47, 82-69, 102-84