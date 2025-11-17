Για την Παλαιστίνη και τη γενοκτονία στη Γάζα μίλησε ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα με αφορμή το φιλικό που θα διεξαχθεί ανάμεσα στην Εθνική Παλαιστίνης και την Καταλονία, ενώ επέκρινε τους παγκόσμιους ηγέτες πως γύρισαν την πλάτη σε έναν ολόκληρο λαό.

Ο ομάδα της Παλαιστίνης και η Καταλονία θα κοντραριστούν σε φιλικό αγώνα στο «Μοντζουίκ» της Βαρκελώνης που έχει κινητοποιήσει μεγάλο κομμάτι του κόσμου, με πάνω από 25 χιλιάδες θεατές να έχουν κλείσει ένα εισιτήριο για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση.

Advertisement

Advertisement

Μιλώντας στο καταλανικό ραδιόφωνο «RAC 1» για τον φιλικό αγώνα, ο Πεπ Γκουαρντιόλα για ακόμα μια φορά εξέφρασε τη στήριξή του προς τον λαό της Παλαιστίνης, τονίζοντας ωστόσο πως ο κόσμος γύρισε την πλάτη σε όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

«Δεν είναι απλώς ένα φιλικό. Σε μια εποχή που όλες οι πληροφορίες ταξιδεύουν παντού, οι Παλαιστίνιοι θα νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι, ότι κάποιοι τους στηρίζουν. Ο κόσμος έχει εγκαταλείψει την Παλαιστίνη. Δεν κάναμε τίποτα. Δεν φταίνε αυτοί οι άνθρωποι για τον τόπο όπου γεννήθηκαν. Επιτρέψαμε να καταστραφεί ένας ολόκληρος λαός, και η ζημιά πλέον δύσκολα διορθώνεται.

Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να δικαιολογήσει όσα συμβαίνουν στη Γάζα. Τα παιδιά μας θα μπορούσαν να είναι στη θέση τους και να χάσουν τη ζωή τους απλώς επειδή γεννήθηκαν εκεί. Έχω ελάχιστη εμπιστοσύνη στους ηγέτες αυτού του κόσμου — κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν την εξουσία» τόνισε αρχικά, ενώ στη συνέχεια στάθηκε στον συμβολισμό πίσω από τον φιλικό αγώνα.

«Ο συμβολισμός είναι σημαντικός για να αφυπνίζονται οι άνθρωποι. Αλλά πρέπει πίσω από αυτόν να υπάρχει μια πραγματική ουσία και ένα ουσιαστικό μήνυμα» συμπλήρωσε ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι.