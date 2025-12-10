Ο Πολ Πογκμπά ασχολείται πλέον με το άθλημα των καμηλοδρομιών, αφού επένδυσε στην ομάδα Aλ Χαμπούμπ με έδρα τη Σαουδική Αραβία.

Ο μέσος της Μονακό έχει γίνει μέτοχος και πρεσβευτής της Aλ Χαμπούμπ, της πρώτης επαγγελματικής ομάδας καμηλοδρομιών στον κόσμο που αγωνίζεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στον Κόλπο.

Ο 32χρονος Πογκμπά δήλωσε στο BBC Sport: «Έχω παρακολουθήσει αρκετές κούρσες [καμήλων] στο YouTube και έχω αφιερώσει χρόνο στον ελεύθερο χρόνο μου για να μελετήσω τις τεχνικές και τις στρατηγικές.

Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι η αφοσίωση που απαιτείται από όλους τους εμπλεκόμενους. Τελικά, ο αθλητισμός είναι αθλητισμός. Απαιτεί πάθος, θυσίες και ομαδική εργασία».

Οι κούρσες καμήλων είναι ένα παραδοσιακό άθλημα που είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στη Μέση Ανατολή.

Ο Πογκμπά, ο οποίος έγινε ο πιο ακριβός παίκτης στον κόσμο όταν μεταγράφηκε από τη Γιουβέντους στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2016 έναντι 110 εκατομμυρίων ευρώ, πρόσθεσε: «Το να είμαι ο πιο ακριβός ποδοσφαιριστής στον κόσμο ήταν τιμή, αλλά συνοδεύτηκε και από πολλή σκληρή δουλειά, πίεση και ευθύνη.

Το να αποκτήσω μια μέρα την πιο ακριβή καμήλα στον κόσμο θα ήταν μια όμορφη στιγμή που θα έκλεινε τον κύκλο – κάτι διασκεδαστικό, κάτι σημαντικό και κάτι που με ενθουσιάζει. Ίσως μια μέρα το κάνουμε πραγματικότητα».

Η Aλ Χαμπούμπ που ιδρύθηκε από τους επιχειρηματίες Oμάρ Αλμαεενά και Σαφουάν Mοντίρ, είναι η πρώτη σύγχρονη ομάδα καμήλων στον κόσμο που συμμετέχει σε διεθνείς αγώνες.

«Η συμμετοχή του Πολ είναι κομβική», δήλωσε ο Αλμαεενά.

«Η επιρροή, η ηγεσία και το πάθος του για την πολιτιστική αφήγηση αντικατοπτρίζουν ακριβώς αυτό που πρεσβεύει η Aλ Χαμπούμπ. Αυτή η συνεργασία δεν αφορά μόνο τους αγώνες, αλλά και την κοινή χρήση μιας κληρονομιάς που αξίζει παγκόσμια αναγνώριση».

