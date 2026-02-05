Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την έναρξη ενός έργου για την έκδοση διαβατηρίων για καμήλες, μια κίνηση που χαρακτηρίζεται ως «ποιοτικό βήμα» για τη ρύθμιση του κλάδου και την ενίσχυση της αξιοπιστίας του βασιλείου στις εγχώριες και διεθνείς αγορές, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης την Τετάρτη.

Σε δήλωσή του, το σαουδαραβικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υδάτων και Γεωργίας ανέφερε ότι ο υφυπουργός Μανσούρ μπιν Χιλάλ αλ-Μουσαΐτι εγκαινίασε το έργο του «διαβατηρίου καμήλας» το βράδυ της Τρίτης.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην οργάνωση του τομέα της καμηλοτροφίας, την τεκμηρίωση της ταυτότητας των ζώων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενισχύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη της αγοράς τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με το υπουργείο.

Το έργο προβλέπει την καταγραφή στοιχείων που αφορούν τις καμήλες, όπως η ιδιοκτησία και οι φυλές τους, καθώς και τη σύνδεσή τους με επαληθευμένες υγειονομικές και κανονιστικές πληροφορίες. Το διαβατήριο θα λειτουργεί ως επίσημα αναγνωρισμένο έγγραφο αναφοράς, διευκολύνοντας την παροχή πιο αποτελεσματικών υπηρεσιών.

Το διαβατήριο καμήλας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο έγγραφο ταυτοποίησης και περιλαμβάνει τον αριθμό μικροτσίπ, τον αριθμό διαβατηρίου, το όνομα της καμήλας, την ημερομηνία γέννησης, τη φυλή, το φύλο, το χρώμα, τον τόπο γέννησης, καθώς και την ημερομηνία και τον τόπο έκδοσης. Περιλαμβάνει επίσης φωτογραφίες του ζώου και από τις δύο πλευρές, ώστε να διασφαλίζεται η ακριβής ταυτοποίηση.

Επιπλέον, περιέχει ειδικό πίνακα εμβολιασμών, όπου καταγράφονται με σαφήνεια τα κτηνιατρικά εμβόλια, πιστοποιημένα με το όνομα, την υπογραφή και τη σφραγίδα του κτηνιάτρου.

Το υπουργείο ανέφερε ότι το διαβατήριο θα συμβάλει στη ρύθμιση των πωλήσεων και του εμπορίου, ενισχύοντας τους ελέγχους στις αγοραπωλησίες καμηλών, τη μεταφορά τους και τα επίσημα συνοδευτικά έγγραφα.

Σύμφωνα με απογραφή που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2025, ο συνολικός αριθμός καμηλών στο βασίλειο ανήλθε σε 2.235.297 ζώα.

Η Σαουδική Αραβία συγκαταλέγεται στις χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό καμηλών παγκοσμίως, με εκτιμώμενους περίπου 80.000 ιδιοκτήτες, βάσει ανεπίσημων στοιχείων.