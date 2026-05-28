Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Mάρκ Νίκολιτς πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή σεζόν στον πάγκο της ΑΕΚ, καταφέρνοντας όχι μόνο να επαναφέρει την ομάδα στην κορυφή, αλλά και να δημιουργήσει ένα σύνολο με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα, ένταση, πειθαρχία και νοοτροπία πρωταθλητή. Η δουλειά του αναγνωρίστηκε από όλους εντός του οργανισμού, με αποτέλεσμα οι μετοχές του να έχουν ανέβει κατακόρυφα.

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα αποκάλυψε προ ημερών την πρόθεση της ΑΕΚ να επεκτείνει το συμβόλαιο του Μάρκο Νίκολιτς και σερβικό δημοσίευμα προχωρά ένα βήμα παραπάνω. Η ιστοσελίδα MaxBet Sport υποστηρίζει πως η Ένωση έχει προσφέρει στον Σέρβο τεχνικό νέο συμβόλαιο έως το 2028.

Advertisement

Advertisement

Στο σχετικό δημοσίευμα τονίζεται ότι «ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, Μάριος Ηλιόπουλος, θέλει να ανταμείψει τον προπονητή για όλα όσα έχει πετύχει, με ένα νέο συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2028. Η ιστορία είναι ανοιχτή και υπάρχει χρόνος να γίνει μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, παρά την… πρόσκληση από την Μπεσίκτας. Τώρα είναι η ώρα να επαναπαυθούμε στις δάφνες τους και οι δύο πλευρές θα συζητήσουν ξανά αυτό το θέμα το επόμενο διάστημα».

Θυμίζουμε ότι ο Χαβιέρ Ριμπάλτα -στη συνέντευξή του στη “Mozzart”- είχε αναφέρει πως θα γίνει συζήτηση τόσο με τον Γιόβιτς όσο και με τον Νίκολιτς, για νέα συμβόλαια.