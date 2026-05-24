Κρίσιμες είναι οι επόμενες 48 ώρες για τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Μάριο Οικονόμου, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων μετά από σοβαρό τροχαίο.

Ο πρώην αμυντικός της Ένωσης έχει υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και υποβλήθηκε χθες σε πολύωρο χειρουργείο με τους γιατρούς να περιμένουν τις επόμενες ώρες για να κρίνουν την πορεία της υγείας του.

Σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία για να έχουν οι θεράποντες γιατροί του μια πρώτη εικόνα μετά την πολύωρη χειρουργική επέμβαση.