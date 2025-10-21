O νεαρός αμερικανός γκραντμάστερ σκακιού και διαδικτυακός σχολιαστής Ντάνιελ Ναροντίτσκι πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 29 ετών.

Ο θάνατος του Ντάνιελ Ναροντίτσκι ανακοινώθηκε από το Κέντρο Σκακιού της Σάρλοτ στη Βόρεια Καρολίνα, όπου ήταν επικεφαλής εκπαιδευτής.

Η σχολή σκακιού δεν ανακοίνωσε την αιτία θανάτου του Ναροντίστσκι.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το κέντρο σκακιού δήλωσε: «Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον απροσδόκητο θάνατο του Ντάνιελ Ναροντίτσκι».

The Naroditsky family shares the sad news of Daniel’s unexpected passing. Daniel was a talented chess player, educator, and beloved member of the chess community. We ask for privacy as the family grieves. pic.twitter.com/otNdUxDKtL — Charlotte Chess Center (@CLTchesscenter) October 20, 2025

«Ας θυμόμαστε τον Ντάνιελ για το πάθος και την αγάπη του για το σκάκι, καθώς και για τη χαρά και την έμπνευση που μας έδινε κάθε μέρα», ανέφερε η οικογένειά του σε δήλωση που μοιράστηκε ο σύλλογος.

Ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι ξεκίνησε ως παιδί-θαύμα και γρήγορα έγινε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς σκακιστές.

Σε ηλικία μόλις 14 ετών, έγραψε το βιβλίο Mastering Positional Chess: Practical Lessons of a Junior World Champion (Κατακτώντας το σκακιστικό παιχνίδι θέσης: Πρακτικά μαθήματα από έναν νεαρό παγκόσμιο πρωταθλητή) και έγινε ο νεότερος συγγραφέας σκακιστικών βιβλίων.

Κατάφερε να κατατάσσεται τακτικά στους 200 καλύτερους παίκτες σκακιού παγκοσμίως για πολλά χρόνια, μετά την κατάκτηση του πρώτου του τίτλου grandmaster το 2011.

It is with great sadness that the Kasparov Chess Foundation mourns the passing of GM Daniel Naroditsky, one of the brightest stars to emerge from our programs.

Danya’s talent, creativity, and love for chess inspired everyone who knew him, from students to fellow competitors. pic.twitter.com/AuPr0uZx4u — Kasparov Chess (@Kasparov_Chess) October 20, 2025

Εγινε γκράντμαστερ, ο υψηλότερος τίτλος στο σκάκι πέρα από τον τίτλου του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Σκακιού, σε ηλικία 18 ετών.

Μερικά χρόνια νωρίτερα, ο γεννημένος στην Καλιφόρνια παίκτης, είχε κερδίσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 12 ετών και πέρασε τα εφηβικά του χρόνια γράφοντας βιβλία στρατηγικής σκακιού.

Διακρίθηκε στο γρήγορο στυλ που ονομάζεται blitz chess, όπου οι παίκτες έχουν μόνο πέντε λεπτά για να κερδίσουν την παρτίδα, διατηρώντας τη θέση του στους 25 καλύτερους καθ’ όλη τη διάρκεια της ενήλικης καριέρας του. Πιο πρόσφατα, ο Ναροντίτσκι, γνωστός σε πολλούς ως «Ντάνια», κέρδισε το εθνικό πρωτάθλημα Blitz των ΗΠΑ τον Αύγουστο.

Συνάδελφοί του αναγνώρισαν το γεγονός ότι εισήγαγε το άθλημα σε ένα ευρύτερο κοινό, μεταδίδοντας ζωντανά πολλές από τις παρτίδες του και μοιράζοντας ζωντανά σχόλια για άλλες. Χιλιάδες άνθρωποι συντονίζονταν τακτικά στο YouTube και στην πλατφόρμα streaming Twitch για να παρακολουθήσουν τον Ναροντίτσκι να παίζει.

