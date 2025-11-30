Μια ξαφνική απώλεια που συγκλονίζει την παγκόσμια σκακιστική κοινότητα άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τις τοξικές πλευρές του επαγγελματικού e-σκακιού. Ο θάνατος του Ντάνιελ Ναροντίτσκι, ενός από τους πιο αγαπητούς και ταλαντούχους νέους γκραν μετρ, προκάλεσε σοκ όχι μόνο για το μέγεθος του ταλέντου που χάθηκε, αλλά και για την ατμόσφαιρα καχυποψίας και διαδικτυακής στοχοποίησης που είχε τυλίξει τον 29χρονο λίγο πριν φύγει από τη ζωή.

Ο Ναροντίτσκι υπήρξε πρωτοπόρος του σύγχρονου «μπλιτζ» σκακιού, του αστραπιαίου τρόπου παιχνιδιού που απογειώθηκε μέσα στην πανδημία, χαρίζοντάς του εκατοντάδες χιλιάδες αφοσιωμένους οπαδούς. Η ικανότητά του να διαβάζει περίπλοκες θέσεις μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, αλλά και η χαρισματική παρουσία του στο YouTube και το Twitch, τον έκαναν έναν από τους πιο αγαπητούς πρεσβευτές του αθλήματος, αναφέρει το Sky News.

Παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σταθερά ανάμεσα στους 200 ισχυρότερους παίκτες του κλασικού σκακιού, το πραγματικό του μεγαλείο φαινόταν στο μπλιτζ, όπου συγκαταλεγόταν διαρκώς στους 25 κορυφαίους του κόσμου. Από μικρή ηλικία χαρακτηριζόταν ως «παιδί-θαύμα», με εξαιρετική μνήμη και μοναδική συγκέντρωση. Γεννημένος στην Καλιφόρνια από Εβραίους μετανάστες από Ουκρανία και Αζερμπαϊτζάν, διέγραψε μια ανοδική πορεία μέχρι να φτάσει τον τίτλο του γκραν μετρ στα 18 του.

Ωστόσο, όλα άλλαξαν όταν ο Βλαντιμίρ Κράμνικ, πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής και ένας από τους παίκτες που ο Ναροντίτσκι θαύμαζε από παιδί, άφησε να εννοηθεί δημόσια ότι οι επιδόσεις του ήταν «στατιστικά αδύνατες» υπαινιγμός για πιθανή εξαπάτηση. Παρότι οι κατηγορίες δεν τεκμηριώθηκαν ποτέ, το βάρος τους ήταν τεράστιο. Η έκρηξη του διαδικτυακού σκακιού τα τελευταία χρόνια έχει φέρει μαζί της μια άνευ προηγουμένου αύξηση σε καταγγελίες, άλλοτε δικαιολογημένες και άλλοτε εντελώς αβάσιμες, συχνά προκαλώντας πολεμικό κλίμα στους κορυφαίους κύκλους του αθλήματος.

Στο τελευταίο livestream του, λίγο πριν τον θάνατό του, ο Ναροντίτσκι μίλησε με αγωνία για το πώς έβλεπε ανθρώπους να πιστεύουν ότι εξαπατά: «Ήταν τρομακτικό. Νιώθεις ότι ο κόσμος υποθέτει το χειρότερο κάθε φορά που παίζεις καλά».

Η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, ενώ η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα – από αυτοκτονία έως υπερδοσολογία ή φυσικά αίτια. Μετά την τραγωδία, πολλοί γκραν μετρ έστρεψαν ανοιχτά τα βέλη τους στον Κράμνικ, κατηγορώντας τον ότι συνέβαλε στην ψυχολογική κατάρρευση του νεαρού. Ο Χικάρου Νακαμούρα μίλησε με οργή σε livestream, ενώ ο Ινδός γκραν μετρ Νιχάλ Σάριν δήλωσε ότι ο Κράμνικ «διέλυσε τη ζωή του Ντάνιελ».

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο θάνατος του Ναροντίτσκι αφήνει πίσω του ένα βαθύ ερώτημα: πόσο σκοτεινό έχει γίνει το «Παιχνίδι των Βασιλιάδων» στην ψηφιακή του εποχή;