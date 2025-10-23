Η υπόθεση του θανάτου του 29χρονου γκρανμέστερ στο σκάκι, Ντάνιελ Ναροντίτσκι, λαμβάνει διαστάσεις θρίλερ, καθώς η Διεθνής Ομοσπονδία Σκακιού (FIDE) ανακοίνωσε ότι ερευνά τις διαδικτυακές επιθέσεις που είχε δεχθεί από τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή Βλαντιμίρ Κράμνικ.

Ο Κράμνικ, ο οποίος κατείχε τον παγκόσμιο τίτλο για σχεδόν επτά χρόνια μετά την εκθρόνιση του Γκάρι Κασπάροφ το 2000 και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς παίκτες στην ιστορία του αθλήματος, κατηγορούσε τον τελευταίο χρόνο τον Ναροντίτσκι ότι έκλεβε στις παρτίδες του. Υποστήριζε, χωρίς όμως τις απαραίτητες αποδείξεις, ότι ο 29χρονος χρησιμοποιούσε υπολογιστική βοήθεια κατά τη διάρκεια των online παιχνιδιών του.

Από την πλευρά του, ο Ναροντίτσκι είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, παραδεχόμενος ωστόσο ότι η επίθεση είχε επηρεάσει σοβαρά την ψυχική του υγεία. «Από τότε που ξεκίνησε η υπόθεση με τον Κράμνικ, αισθάνομαι ότι όταν παίζω καλά, οι άνθρωποι έχουν τις χειρότερες προθέσεις», είχε δηλώσει στην τελευταία του ζωντανή μετάδοση στο Twitch το περασμένο Σαββατοκύριακο, προσθέτοντας: «Το πρόβλημα είναι η παρατεταμένη επίδραση αυτής της κατάστασης».

The Naroditsky family shares the sad news of Daniel’s unexpected passing. Daniel was a talented chess player, educator, and beloved member of the chess community. We ask for privacy as the family grieves. pic.twitter.com/otNdUxDKtL October 20, 2025

Στην τελευταία του δημόσια εμφάνιση, στις 17 Οκτωβρίου, ο 29χρονος φάνηκε να μιλά ασυνάρτητα φανερά κουρασμένος, αφήνοντας να εννοηθεί πως επρόκειτο για το τελευταίο του live. Όταν διάβασε σχόλιο που ανέφερε, «αυτή δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα δεχτείς κριτική ή trolling», απάντησε: «Ω, στην πραγματικότητα θα είναι».

Τα τελευταία του λόγια ήταν: «Να είστε υγιείς, να είστε καλά, να είστε ασφαλείς. Θα σας δω να κερδίζετε ή να χάνετε μετά τον αγώνα».

Οι κατηγορίες από σκακιστές κατά Κράμνικ και η απάντηση του ίδιου

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, χωρίς να γνωστοποιηθεί η αιτία. Ο Ουκρανός γκρανμέστερ Αλεξάντερ Μπόρτνικ δήλωσε ότι ήταν ο ίδιος, μαζί με έναν φίλο του, που βρήκαν τον Ναροντίτσκι αναίσθητο στο σπίτι του.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Νο2 στην παγκόσμια κατάταξη, Χικάρου Νακαμούρα, επιτέθηκε φραστικά στον Κράμνικ, ενώ ο πέντε φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Μάγκνους Κάρλσεν καταδίκασε τη «φρικτή» συμπεριφορά του Ρώσου σκακιστή. Στο ίδιο πνεύμα, ο Ινδός γκρανμέστερ Νιχάλ Σαρίν -ο οποίος έπαιξε με τον Ναροντίτσκι στον τελευταίο του online αγώνα- κατηγόρησε τον Κράμνικ ότι «έκλεψε μια ζωή», επισημαίνοντας ότι η εκστρατεία κατηγοριών είχε προκαλέσει στον φίλο του «τεράστιο άγχος».

"It's a great loss. It's very sad for all of us that somebody who was such a resource to the chess community and also had a universally high approval rating from everybody he met was led to the place that he was."@MagnusCarlsen on the passing of Daniel Naroditsky. pic.twitter.com/BQJ9Flbp0J — Take Take Take (@TakeTakeTakeApp) October 21, 2025

Ο 50χρονος Κράμνικ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει απευθύνει παρόμοιες κατηγορίες και σε άλλους σκακιστές, χαρακτήρισε τον θάνατο του Ναροντίτσκι «τραγωδία που πρέπει να διερευνήσει η αστυνομία», αφήνοντας υπαινιγμούς για «οικονομικά συμφέροντα» και απειλώντας με νομικές ενέργειες «όσους με κατηγορούν ψευδώς».

«Η απάτη στο σκάκι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα», δήλωσε ο Σαρίν. «Αλλά αυτό που κάνει ο Κράμνικ είναι εντελώς απαράδεκτο. Εκτοξεύει κατηγορίες κάθε μέρα. Ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής και προσωπικότητα με τεράστια επιρροή. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τον αντίκτυπο που έχει αυτό σε απλούς καθημερινούς ανθρώπους», κατέληξε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της FIDE, Εμίλ Σουτόφσκι, δήλωσε στο Reuters ότι η συμπεριφορά του Κράμνικ «εξετάζεται», υπογραμμίζοντας πως «ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει το ζήτημα είναι απλά απαράδεκτος».

Amount of love given to Danya post-mortem is unprecedented.

I can't recall anything of the kind. But here is the problem – where all of you were when Danya was alive and unwell?



I am not talking now about stepping in when he was accused. Although it is a separate important… pic.twitter.com/aGenzSFbtl — Emilchess (@EmilSutovsky) October 22, 2025

Ωστόσο, ο ίδιος προκάλεσε αντιδράσεις με ανάρτησή του στο X, όπου, ενώ χαρακτήρισε τη στάση του Κράμνικ «απαράδεκτη και ντροπιαστική», αμφισβήτησε αν οι φίλοι του Ναροντίτσκι έκαναν αρκετά για να τον στηρίξουν τους τελευταίους μήνες. «Η αγάπη που δείχνεται στον Ντάνια μετά τον θάνατό του είναι άνευ προηγουμένου. Αλλά το ερώτημα είναι: πού ήσασταν όλοι όταν ο Ντάνια ήταν ζωντανός και άρρωστος;», έγραψε.

Η οικογένεια του 29χρονου γκρανμέστερ δήλωσε ότι επιθυμεί να τον θυμούνται όχι για την τοξικότητα που υπέστη, αλλά για «τη χαρά και την έμπνευση που πρόσφερε στους ανθρώπους κάθε μέρα».