Ο Κβίτσα Κβαρατσκέλια της Παρί Σεν Ζερμέν αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο / REUTERS/Stephane Mahe

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Επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο στην Παρί Σεν Ζερμέν για τον τραυματισμό του Κβίτσα Κβαρατσχέλια. Ο Γεωργιανός εξτρέμ έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 4-2 επί της Μπαρτσελόνα και οι εξετάσεις που έκανε την επομένη του αγώνα, έδειξαν πως έχει υποστεί ρήξη χιαστού στο γόνατο του δεξιού του ποδιού.

Αυτό συμαίνει ότι ο Κβίτσα Κβαρατσκέλια θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και έπειτα θα ξεκινήσει η μακρά περίοδος της αποθεραπείας του, χάνοντας έτσι το υπόλοιπο της Σεζόν στην Παρί Σεν Ζερμέν.

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Την ίδια ώρα, εκτός για τις επόμενες εβδομάδες με μυϊκά προβλήματα θα παραμείνουν και οι Μαρκίνιος, Ντεμπελέ.