Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το UEFA Super Cup για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επικρατώντας της Άστον Βίλα με 2-1 στη «Red Bull Arena».

Ο Κβαρατσχέλια άνοιξε το σκορ για τους Παριζιάνους στο 20ό λεπτό, αλλά ο Μάντζο ισοφάρισε για την αγγλική ομάδα λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Στο 61ο λεπτό, ο Ντουέ σημείωσε το νικητήριο τέρμα για τη γαλλική ομάδα έπειτα από έλεγχο της φάσης στο VAR.

Παρά την πίεση που άσκησε η Άστον Βίλα καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, η Παρί Σεν Ζερμέν διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τελικό σφύριγμα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε έναν απολαυστικό τελικό στο Σάλτσμπουργκ, η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν πιο αποτελεσματική από την Άστον Βίλα (2-1) και έδωσε συνέχεια στην ευρωπαϊκή της κυριαρχία, κατακτώντας το UEFA Super Cup για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.

Ένα ιδιαίτερα συναρπαστικό παιχνίδι πρόσφεραν Παρί Σεν Ζερμέν και Άστον Βίλα στη “Red Bull Arena”, με τη γαλλική ομάδα να επικρατεί στις λεπτομέρειες με 2-1 και να διατηρεί τα σκήπτρα της και στο UEFA Super Cup.

Advertisement

Advertisement

Η Άστον Βίλα προσπάθησε να πιέσει την Παρί Σεν Ζερμέν στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, και είχε τελική προσπάθεια στο 13΄ με το σουτ του Καμαρά να περνά λίγο έξω από το δοκάρι του Σαφόνοφ. Ίδια κατάληξη είχε και η ενέργεια του Ντουέ στο 20΄, όμως δευτερόλεπτα αργότερα οι πρωταθλητές Ευρώπης κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ, στην πρώτη τους απειλητική επίσκεψη στην αντίπαλη εστία. Ο Μπίζοτ απέκρουσε το πρώτο σουτ του Ντούε, αλλά οι παίκτες του Ενρίκε πάτησαν ξανά περιοχή και ο Κβαρατσχέλια με τρομερό τελείωμα άνοιξε το σκορ.

Στο 26΄ κανείς παίκτης της Παρί δεν κατάφερε να βρει την μπάλα μετά το τρομερά επικίνδυνο γύρισμα του Μέντες στην περιοχή, ενώ στο 28΄ οι Άγγλοι έκαναν αισθητή την παρουσία τους, με τον 17χρονο Μάντζο να αστοχεί στην κεφαλιά που κέρδισε από καλή θέση. Το τελευταίο κομμάτι του ημιχρόνου άνηκε ολοκληρωτικά στους “Χωριάτες”. Πρώτα δημιούργησαν δύο μεγάλες ευκαιρίες, με τη νέα άστοχη κεφαλιά του Μάντζο μετά την φανταστική ενέργεια του ΜακΓκίν και την απόκρουση του Σαφόνοφ στην προσπάθεια του Καμαρά με το κεφάλι, και στη συνέχεια έφτασαν στην ισοφάριση. Ο ΜακΓκίν έβγαλε άλλη μια τέλεια σέντρα και αυτήν τη φορά ο Μάντζο δεν έκανε λάθος, εκτελώντας με το πόδι τον Σαφόνοφ για το 1-1 στο 45΄.

Όπως τελείωσε το πρώτο μέρος, έτσι άρχισε και το δεύτερο για την ομάδα του Έμερι, καθώς ο απολαυστικός ΜακΓκίν ανάγκασε σε δύσκολη επέμβαση τον Σαφόνοφ με μακρινό σουτ στο 50΄. Η Παρί τα είχε βρει.. σκούρα από την κάτοχο του Europa League, αλλά πήρε πολύτιμη ανάσα στο 61ο λεπτό, όταν και ανέκτησε το προβάδισμά της. Ο Ντουέ μπήκε στην περιοχή και με άψογο πλασέ νίκησε τον Μπίζοτ, με το γκολ να μετρά κανονικά έπειτα από εξέταση στο VAR, παρά την αρχική υπόδειξη για οφσάιντ.

Στο 71΄ ο Μπίζοτ απέκρουσε το σουτ του Μέντες και ο Κβαρατσχέλια δεν κατόρθωσε να σκοράρει στην επαναφορά, ενώ στο 74΄ η Βίλα έβγαλε εξαιρετικά επικίνδυνη αντεπίθεση Ζαΐρ-Εμερί πρόλαβε να διώξει πριν το γύρισμα του Άλσιον Σάντος φτάσει στον Ζοάο Γκόμες. Οι Παριζιάνοι προστάτεψαν το προβάδισμά τους χωρίς να απειληθούν ιδιαίτερα μέχρι το φινάλε, και πανηγύρισαν έναν ακόμη ευρωπαϊκό τίτλο.

ΓΚΟΛ: 20΄ Κβαρατσχέλια, 61΄ Ντουέ / 45΄ Μάντζο

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: – / 51΄ Πάου Τόρες, 64΄ Ζοάο Γκόμες, 72΄ ΜακΓκίν

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: –

ΔΟΚΑΡΙΑ: –

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Νούνο Μέντες, Ζοάο Νέβες, Βιτίνια, Ζαΐρ-Εμερί, Ντουέ, Ακλιούς, Κβαρατσχέλια

Άστον Βίλα (Ουνάι Έμερι): Μπίζοτ, Κας, Λίντελεφ, Πάου Τόρες, Μάατσεν, Καμαρά, Ζοάο Γκόμες, Χάμινγκς, ΜακΓκίν, Μπουεντία, Μάντζο