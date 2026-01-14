Το απόλυτο σοκ επικρατεί στο Ιράν, καθώς ο πρώην ποδοσφαιριστής, Μοϊτάμπα Ταρσίζ εντοπίστηκε νεκρός, μαζί με την σύζυγό του, κατά την διάρκεια των αναταραχών στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Ταρσίζ έπεσε νεκρός εξαιτίας πυροβολισμών από δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν, κατά την διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων ενάντια στο θεοκρατικό καθεστώς της χώρας, στις οποίες υπάρχουν αναφορές για χιλιάδες θύματα, κυρίως νεαρής ηλικίας.

Advertisement

Advertisement

#MojtabaTarshiz, a footballer who was active in Iran’s professional league, along with his wife, was shot and killed by the Islamic Republic for participating in protests in Iran. They had two daughters. pic.twitter.com/z4ei9fSRde — Hamidreza (@justchangingun) January 13, 2026

Η κηδεία του πρώην ποδοσφαιριστή αναφέρεται πως έλαβε χώρα την Δευτέρα (12/1) με τον Ταρσίζ να έχει αποκτήσει μαζί με την σύζυγό του δύο κόρες, οι οποίες φαίνεται πως επιβίωσαν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει τον θάνατο του Ιρανού πρώην αμυντικού, με την κατάσταση στην χώρα να εξακολουθεί να παραμένει ρευστή.

Λόγω των όσων έχουν προηγηθεί στο Ιράν, ο Μέχντι Ταρέμι του Ολυμπιακού αποκάλυψε πως αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν πανηγυρίζει τα τέρματα που πετυχαίνει στις αναμετρήσεις των «ερυθρολεύκων».

Mojtaba Tarshiz, a former professional footballer, and his wife were brutally murdered together by regime terrorists for demanding freedom.



They left behind two daughters. pic.twitter.com/yr5ihiErAm — נועה מגיד | Noa magid (@NoaMagid) January 13, 2026