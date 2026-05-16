Η ΑΕΛ έκανε τεράστια προσπάθεια και επικράτησε του Ατρομήτου με 2-1, χωρίς όμως να παραμείνει στην Super League, καθώς η ισοπαλία του Αστέρα Τρίπολης με την Κηφισιά δεν έδωσε πιθανότητες στους “βυσσινί”, λόγω της αρνητικών αποτελεσμάτων στα παιχνίδια με τους Αρκάδες. Την ίδια στιγμή, ο Πανεσερραϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Παναιτωλικό και ακολούθησε την Λάρισα στην Super League 2.

Στην “AEL FC Arena” ο Ατρόμητος φιλοξενήθηκε από την ΑΕΛ, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής των playout της Super Leagu, με τους γηπεδούχους να ψάχνουν μόνο την νίκη για να έχουν ελπίδες παραμονής στο πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Το σύνολο του Ντόυσαν Κέρκεζ δεν είχε δείξει καλά δείγματα στα πρώτα λεπτά, με την ΑΕΛ να είναι εκείνη που είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης. Μετά από μια ωραία μπαλιά στα δεξιά, ο Σαγκάλ την γύρισε την κορυφή της μεγάλης περιοχής και εκεί ο Μασόν δοκίμασε ένα σουτ, νικώντας τον Γκουγκεσασβίλι για το 1-0 της ΑΕΛ στο 13′. Η συνέχεια ήταν αντίστοιχη για τους γηπεδούχους, οι οποίοι βρήκαν και πάλι δίχτυα στο 34ο λεπτό με τον Τούπτα, ο οποίος ακολουθησε τον Σαγκάλ που γύρισε την μπάλα στον συμπαίκτη του και εκείνος έκανε το 2-0 για την Λάρισα, η οποία πατούσε πολύ καλύτερα από τον Ατρόμητο. Με αυτό το σκορ οι δυο ομάδες πήγαν στα, με την ΑΕΛ να είναι άκρως απειλητική και τον Ατρόμητο απλά να μην απειλεί στον αγωνιστικό χώρο.

Με το καλησπέρα στο 2ο μέρος ο διαιτητής Τζοβάρας υπέδειξε πέναλτι υπέρ του Ατρομήτου, αλλά με την βοήθεια του VAR πήρε πίσω την αρχική του υπόδειξη, δίνοντας ελεύθερο για την ομάδα της ΑΕΛ. Η πίεση της ομάδας του Ατρομήτου ήταν πιο δυνατή μετά από την συγκεκριμένη φάση, με τον Τσούμπερ να είναι αρκετά δραστήριος, χάνοντας μια σπουδαία στιγμή στο 61′, καθώς ο Βενετικίδης έβγαλε με δυσκολία το σουτ του Ελβετού. Μετά από μια διακοπή για την αλλαγή του διαιτητή, λόγω τραυματισμού, ο Μπάκου στο 70′ προσπάθησε να μειώσει για τους Περιστεριώτες, αλλά ο Βενετικίδης έσωσε για μια ακόμα φορά. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα με τον Μπάκου στο 90′, καθώς Βενετικίδης και Ρόσιτς συγκρούστηκαν, με τον παίκτη του Ατρομήτου να μειώνει. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ, με την ΑΕΛ να αποχαιρετά της Super League, καθώς μετά την ισοπαλία της Κηφισιάς με τον Αστέρα Τρίπολης.

ΓΚΟΛ: 13′ Μασόν, 34’Τούμπτα – 90 Μπάκου

ΔΟΚΑΡΙ: –

ΚΙΤΡΙΝΗ: 48′ Ρόσιτς – 38′ Τσακμάκης

ΚΟΚΚΙΝΗ: –

ΑΕΛ (Φέστα): Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Ρόσιτς (90+3′ Ηλιάδης), Μπατουμπινσίκα, Μάσον, Σαγκάλ (83′ Χατζηστραβός), Νάορ, Ατανάσοφ, Τούπτα, Πέρεζ, Πασσάς (89′ Γκαράτε)

Ατρόμητος (Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Ουκάκι, Καραμάνης, Μήτογλου, Ούρονεν, Τσακμάκης, Μουτουσαμί, Τσιλούλης (68′ Μπάκου), Τσούμπερ, Τσαντίλας (68′ Πνευμονίδης), Τζοβάρας (78′ Φαν Φερτ)

Όρθια στην Τρίπολη η Κηφισιά, δεν “καθάρισε” με την παραμονή ο Αστέρας

Η αδιάφορη βαθμολογικά Κηφισιά έβαλε “στοπ” στον Αστέρα Τρίπολης μέσα στο “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης”, με τις δύο ομάδες να μένουν στο μηδέν. Οι Αρκάδες είχαν 25 τελικές για να πάρουν τη νίκη, που θα τους έδινε την παραμονή, αλλά ακόμη βρίσκονται σε αρκετά πλεονεκτική θέση, μία στροφή πριν το φινάλε στα playouts της Super League.

Στην Τρίπολη θα πρέπει να περιμένουν κι άλλο για να πανηγυρίσουν την παραμονή της ομάδας στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς ο ένας βαθμός απέναντι στην Κηφισιά δεν ήταν αρκετός. Οι Αρκάδες ανέβηκαν στους 33, κάτι που έριξε την ΑΕΛ στην Super League 2 και πλέον το ενδιαφέρον του Αστέρα στρέφεται μόνο στον Πανσερραϊκό, του οποίου το ματς με τον Παναιτωλικό αναβλήθηκε, λόγω κακοκαιρίας. Οι Σερραίοι είναι στους 28 βαθμούς κι αν κερδίσουν αύριο (17/5, 15:00), τότε ο Αστέρας θα χρειαστεί αποτέλεσμα στο Αγρίνιο την τελευταία αγωνιστική ή να μην κερδίσει ο Πανσερραϊκός στο Περιστέρι τον Ατρόμητο.

Πρώτη απείλησε η Κηφισιά στο ματς στο 8ο λεπτό, με τον Πατήρα να μην πιάνει όπως θα ήθελε την μπάλα, έπειτα από σέντρα του Λαρουσί και ο Παπαδόπουλος έσωσε λίγο πριν τη γραμμή. Άμεση ήταν η απάντηση του Αστέρα, καθώς στο 10′ ο Μπαρτόλο σούταρε όμορφα έξω από την περιοχή και ο Τσιλιγγίρης απέκρουσε εντυπωσιακά. Με τη συμπλήρωση 20 λεπτών, οι γηπεδούχοι είχαν μια σπουδαία ευκαιρία, με τον Πόκορνι να σταματάει στη γραμμή την προσπάθεια του Κετού, ο οποίος υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ. Οι Αρκάδες είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και συνέχισαν να πιέζουν, όμως δεν άλλαξε κάτι μέχρι το ημίχρονο, όπου οι τελικές ήταν 9-1 για την ομάδα της Τρίπολης.



Η Κηφισιά έδειχνε να πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, στα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους, με τον Πόμπο να δοκιμάζει το πόδι του στο 48′ και στο 55′, αλλά και στις δύο περιπτώσεις, το σουτ του Ισπανού πέρασε δίπλα από την εστία του Παπαδόπουλου. Στο 67′ οι γηπεδούχοι φώναξαν για πέναλτι του Πόθα πάνω στον Αλμύρα, όμως ο VAR δεν υπέδειξε κάτι στον Τσακαλίδη. Όσο περνούσε η ώρα, ο Αστέρας ανέβαζε κι άλλο την πίεσή του, χάνοντας τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη. Στο 72′ ο Τριανταφύλλοπουλος αστόχησε με κεφαλιά, ενώ το σουτ του Καλτσά στο 77′ κόντραρε και πέρασε άουτ. Στο 81′ ο Τερεζίου έκανε ένα διαγώνιο σουτ, το οποίο κόντραρε στον Μποτία, πριν ο Τσιλιγγίρης πραγματοποιήσει μία εντυπωσιακή επέμβαση.

ΓΚΟΛ: –

Κίτρινες: 53′ Έντερ Γκονζάλες / 62′ Σιμόν, 74′ Πόθας, 86′ Αντόνισε, 89′ Φαϊτάκης

Κόκκινες: –

Δοκάρι: –

Αστέρας Τρίπολης (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Τριανταφυλλόπουλος, Αλάγκμπε (53′ Καλτσάς), Δεληγιαννίδης, Άλχο (78′ Τερεζίου), Αλμύρας, Έντερ Γκονζάλες (78′ Μεντιέτα), Μπαρτόλο, Όκο, Κετού, Σιμόνι (53′ Τσιντέρα).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Τσιλιγγίρης, Σιμόν, Πόκορνι (35′ Μποτία), Πέτκοφ (67′ Φαϊτάκης), Λαρουσί, Ρουκουνάκης (50′ Πέρεθ), Πόθας, Λίγδας (67′ Αντόνισε), Πόμπο (67′ Θεοδωρίδης), Πατήρας, Χριστόπουλος.

Υποβιβάστηκε ο Πανσερραϊκός

Ο Πανσερραϊκός ήθελε νίκη κόντρα στον Παναιτωλικό, ώστε να διατηρήσει ζωντανή την ελπίδα παραμονής στην κατηγορία, αλλά δεν τα κατάφερε. Τελικά οι Σερραίοι δεν κατάφεραν να επικρατήσουν του Παναιτωλικού και το 1-1 είναι καταδίκη για εκείνους μιας και τους στέλνει, μια αγωνιστική πριν το φινάλε, οριστικά στη Superleague 2.

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής στα playouts της Super League:

Σάββατο 16 Μαΐου

ΑΕΛ – Ατρόμητος 2-1

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 0-0

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός 1-1



Η βαθμολογία:

Η βαθμολογία της 9ης αγωνιστικής

9. Ατρόμητος 43

10.Κηφισιά 38

11. Παναιτωλικός 36

12. Αστέρας Τρίπολης 33

————————————————–

13. ΑΕΛ Novibet 30

14. Πανσερραϊκός 29



Το πρόγραμμα της επόμενης (10ης και τελευταίας) αγωνιστικής:

Πέμπτη (21/05, 19:00)

Παναιτωλικός-Asteras AKTOR (19:00)

Κηφισιά-ΑΕΛ Novibet

Ατρόμητος-Πανσερραϊκός

