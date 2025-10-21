Credits: TikTok/basketaki_com - Ο πιτσιρικάς σηκώνει ψηλά τα χέρια και διαμαρτύρεται για μια διαιτητική απόφαση

Ένα αρκετά αστείο περιστατικό έλαβε χώρα κατά την διάρκεια ερασιτεχνικού πρωταθλήματος μπάσκετ στην Θεσσαλονίκη, με πρωταγωνιστή έναν απίστευτο πιτσιρικά.

Πιο συγκεκριμένα, στον αγώνα των Orlando Tragic με τους Salonica Old Stars για το basketaki, ένας πιτσιρικάς που καθόταν στον πάγκο των τυπικά γηπεδούχων «εκλεψε» την παράσταση.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok από τους admin του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος, διακρίνεται ο νεαρός «προπονητής» να έχει σοβαρά παράπονα από τους παίκτες του και μάλιστα τα λέει σε έντονο ύφος με έναν εξ αυτών.

Ο μικρός εκ του αποτελέσματος αποδείχθηκε σωστός, καθώς οι Salonica Old Stars επικράτησαν της ομάδας του με 68-46, σε ένα παιχνίδι που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη σεζόν και πιο συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του 2025.

Στο εν λόγω βίντεο που έχει συγκεντρώσει πάνω από 200.000 προβολές μέσα σε λίγες ώρες, ο μικρός διαμαρτύρεται μεταξύ άλλων για μια διαιτητική απόφαση, που οδήγησε στις βολές έναν αντίπαλο παίκτη και ζήτησε challenge, σε ένα αίτημα που τελικά δεν εισακούστηκε.

Στη συνέχεια φαίνεται να κάθεται απογοητευμένος στον πάγκο και να τα λέει με τον «συνεργάτη» του και έτερο πιτσιρικά για το πώς πρέπει να παίξει η ομάδα τους. Ο μικρός μάλλον είναι γεννημένος για προπονητής, ενώ οι διαχειριστές των social media από το basketaki κάνουν λόγο για «Μπαρτζώκας mentality από κούνια» και δεν έχουν άδικο.