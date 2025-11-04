Με buzzer beater του τρομερού Γιάννη Αντετοκούνμπο (33π., 13ριμπ., 5ασ.) οι Μιλγουόκι Μπακς απέδρασαν από την Ινδιανάπολη, κερδίζοντας σε χρόνο μηδέν τους Πέισερς με 117-115.

Με 15 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος του αγώνα, ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν εκείνος που αποφάσισε για την τύχη του αγώνα Πέισερς – Μπακς.

Με υποδειγματικό σουτ έστειλε την μπάλα στο καλάθι και χάρισε στους Μπακς την 5η νίκη τους ύστερα από τα 7 πρώτα ματς της σεζόν.

Giannis turnaround fader FOR THE WIN. pic.twitter.com/1A69mO36mi — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 4, 2025

Με το νικητήριο καλάθι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε τη σφραγίδα του σε μια ακόμη τρομερή εμφάνιση καθώς σε 32 λεπτά συμμετοχής είχε 33 πόντους με 13/19 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/9 βολές, 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη.