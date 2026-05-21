Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε χθες (20/05) κόντρα στον Λέρνερ Τίεν, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 στα σετ (7-6(4), 7-6(2)) και παράλληλα τον αποκλεισμό από την συνέχεια του ATP της Γενεύης, με τον Έλληνα τενίστα να ετοιμάζεται τώρα για το Roland Garros.

Η χθεσινή αναμέτρηση πάντως «στιγματίστηκε» από μία λεκτική διαμάχη ανάμεσα στον Στέφανο και τον πατέρα του, Αποστόλη. Αναλυτικότερα, την ώρα του αγώνα, οι τηλεοπτικές κάμερες «έπιασαν» τον διεθνή αθλητή να φωνάζει προς τον πατέρα του: «θα μου κάνεις μια χάρη σε παρακαλώ, δεν θα μου δείχνεις από την άλλη μεριά», αναφερόμενος στις οδηγίες που του έδινε.

Αργότερα, κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος, ο Τσιτσιπάς αναζητούσε ένα αντικείμενο και έψαχνε τον πάγκο του μη μπορώντας να το βρει, με αποτέλεσμα να γυρίσει προς τη μεριά του προπονητή του και να τον ρωτήσει σε έντονο ύφος «Πού είναι γ@μ@ το σπίτι σου;», με εκείνον να του απαντάει πως αυτό που ψάχνει βρίσκεται πιθανότατα στο ψυγείο.