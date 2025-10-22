Ο Νόβακ Τζόκοβιτς λατρεύεται σαν… θεός στη Σερβία, αλλά ακόμη και στην πατρίδα του φαίνεται ότι υπάρχουν και άνθρωποι που τον αντιπαθούν σε σημείο που βανδάλισαν ένα γκράφιτι με τη φυσιογνωμία του.

Πιο συγκεκριμένα, άγνωστοι έριξαν μαύρη μπογιά και κάλυψαν πλήρως ένα γκράφιτι σε κεντρικό σημείο του Βελιγραδίου, που απεικόνιζε τον Σέρβο θρύλο του τένις με τη λευκή εμφάνιση των αγώνων του στο Wimbledon.

Το έργο είχε φιλοτεχνήσει ο αρχιτέκτονας, Αντρέι Γιοσιφόβσκι, γνωστός και με το ψευδώνυμο The Pianist, ο οποίος και αποκάλυψε το βανδαλισμό με σχετικές αναρτήσεις του στα social media.