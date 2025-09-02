«Στην απρόκλητη και υβριστική δήλωση της Υπουργού Τουρισμού δεν αξίζει να απαντήσουμε. Οι 3 Υπουργοί έγιναν 4. Αναμένουμε και τον επόμενο, αφού όπως φαίνεται όλα γίνονται κατόπιν εντολής. Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών της Αθήνας», διαμηνύει μέσω συνεργατών του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, καθώς η κόντρα διαρκείας που ξέσπασε μετά την διαδικτυακή διαμαρτυρία από τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Ο Χάρης Δούκας δηλώνει ευθώς ότι βλέπει πρόθεση της κυβέρνησης να τον πλήξει, καθώς υπουργοί τον κατηγορούν για ανοχή στα γκράφιτι (και) με αντισιωνιστικά συνθήματα σε τοίχους της πόλης.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη παρενέβη δηλώνοντας σε συνέντευξή της (Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων° ότι «η Ελλάδα υποδέχεται τους Ισραηλινούς ταξιδιώτες με σεβασμό και φροντίδα, όπως όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες του κόσμου που επισκέπτονται τη χώρα. Μας συνδέουν σταθεροί δεσμοί φιλίας, ιστορίας και συνεργασίας. Θέλω να τους διαβεβαιώσω με τον πιο σαφή τρόπο ότι η Ελλάδα είναι ασφαλής, φιλόξενη και απόλυτα προσηλωμένη στην προστασία όλων των επισκεπτών της. Η Ελλάδα δεν ανέχεται διακρίσεις. Και δεν ανέχεται συμπεριφορές που δεν τιμούν κανέναν. Είναι και θα παραμείνει ένας ασφαλής, φιλόξενος και ανοιχτός προορισμός για τους Ισραηλινούς πολίτες».

Προηγήθηκε στις αρχές Αυγούστου δημόσια – διαδικτυακή διαμαρτυρία από τον πρέσβη του Ισραήλ για τα γκράφιτι, με τον δήμαρχο Αθηναίων να απαντά με φωτογραφίες όπου υπάλληλοι του Δήμου καθαρίζουν τοίχους από αυτά.

Άλλο ένα Υπουργείο συμμετέχει στο κυβερνητικό μέτωπο κατά του δήμου της Αθήνας.



Σήμερα το απόγευμα με μεγάλη καθυστέρηση το Υπουργείο Τουρισμού θυμήθηκε τα γκράφιτι και το Ισραήλ, ταυτιζόμενο πλήρως με τις απόψεις του πρέσβη του Ισραήλ.



