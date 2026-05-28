Η προσπάθεια του Γιάνικ Σίνερ να κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο στο Ρολάν Γκαρός κατέρρευσε, καθώς αντιμετώπισε σωματικά προβλήματα στον αγώνα του δεύτερου γύρου εναντίον του Χουάν Μανουέλ Σερούντολο και υπέστη ήττα με 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1, σε μια καυτή Πέμπτη στο Παρίσι.

Ο Ιταλός έφτασε στο Παρίσι ως φαβορί για τον τίτλο, έχοντας κατακτήσει τίτλους σε χωμάτινο γήπεδο στο Μόντε Κάρλο, τη Μαδρίτη και τη Ρώμη, με τον κύριο αντίπαλό του και υπερασπιστή του τίτλου Κάρλος Aλκαράθ να είναι εκτός λόγω τραυματισμού και τον Νόβακ Τζόκοβιτς να αναζητά την καλύτερη φόρμα του.

Ωστόσο, ο Σερούντολο ανέτρεψε τα προγνωστικά σε μια δραματική αναμέτρηση, όπου διατήρησε την ψυχραιμία του, ενώ ο περσινός φιναλίστ κατέρρευσε ενώ βρισκόταν στα πρόθυρα μιας μεγάλης νίκης, προκαλώντας σοκ στο Roland Garros.

May 28, 2026

Ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου είχε απόλυτο έλεγχο απέναντι στον Φρανσίσκο Σερούντολο, προηγούμενος με 6-3, 6-2 και 5-1 στο τρίτο σετ, δείχνοντας έτοιμος να «σφραγίσει» εύκολα την πρόκριση. Ωστόσο, από εκείνο το σημείο και μετά όλα άλλαξαν δραματικά.

Ο Σίνερ άρχισε να δείχνει έντονα σημάδια εξάντλησης και ζαλάδας, δυσκολευόταν να κινηθεί και έμοιαζε να μην μπορεί να σταθεί καλά στα πόδια του. Η εικόνα του στο κορτ προκάλεσε ανησυχία, ενώ έχασε διαδοχικά games και πόντους χωρίς ουσιαστική αντίδραση.

🤳 Así se vio desde pista el hundimiento de Sinner a causa del calor y los problemas físicos#RolandGarros pic.twitter.com/OhWOe79h62 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 28, 2026

Ο Ιταλός πήρε ιατρικό τάιμ άουτ όταν σέρβιρε ξανά για το ματς, προσπαθώντας να ανακτήσει δυνάμεις, όμως η κατάσταση δεν βελτιώθηκε σημαντικά. Από την άλλη πλευρά, ο Σερούντολο εκμεταλλεύτηκε πλήρως την κατάσταση, πίεσε έξυπνα τον αντίπαλό του και γύρισε απίθανα το παιχνίδι.

Ο Αργεντινός επικράτησε τελικά με 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1, πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του και βάζοντας τέλος στο εντυπωσιακό σερί 30 συνεχόμενων νικών του Σίνερ στο tour.