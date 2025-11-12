Ο πρώην άσος της Τσέλσι Όσκαρ βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο, αφού έχασε τις αισθήσεις του για περίπου 2 λεπτά κατά τη διάρκεια προπόνησης της Σάο Πάολο.

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει 203 συμμετοχές με τους Μπλε του Λονδίνου, υπέστη καρδιακό πρόβλημα κατά τη διάρκεια των προπονητικών δοκιμών την Τρίτη.

Σε δήλωση της Σαο Πάολο αναφέρεται: «Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη το πρωί (11), στο SuperCT, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την νέα σεζόν 2026, ο αθλητής Oσκαρ υπέστη ένα περιστατικό με καρδιολογικές αλλαγές, το οποίο αντιμετωπίστηκε άμεσα από τους επαγγελματίες του συλλόγου και την ιατρική ομάδα του νοσοκομείου Einstein Hospital Israelita, που ήταν παρόντες στον χώρο.

Στη συνέχεια, ο παίκτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και παραμένει υπό παρακολούθηση για περαιτέρω εξετάσεις προκειμένου να διευκρινιστεί η διάγνωση.

Σύμφωνα με την τυπική διαδικασία και σεβόμενοι την ιδιωτικότητα του παίκτη, νέες πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν μόλις υπάρξει ενημέρωση από την ιατρική ομάδα, σε συμφωνία με τον Oσκαρ».

Το βραζιλιάνικο ειδησεογραφικό πρακτορείο Globo ανέφερε ότι ο Oσκαρ βρισκόταν σε ποδήλατο γυμναστικής όταν υπέστη το επεισόδιο.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός ένιωσε αδιαθεσία, έπεσε στο έδαφος και έμεινε αναίσθητος για, σχεδόν, δυο λεπτά. Ο Όσκαρ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και τα αποτελέσματα έδειξαν πρόβλημα στην καρδιά.

Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη και, πλέον, ο πρώην παίκτης της Τσέλσι σκέφτεται, σοβαρά, να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 34 ετών.

🚨🇧🇷 | BREAKING | Oscar was taken to Albert Einstein Hospital in São Paulo today after he felt unwell. Tests have revealed a heart problem.



It is understood that he will retire from football and focus on recovery. pic.twitter.com/CD5zCo5P58 — AllThingsBrazil™ (@SelecaoTalk) November 11, 2025

Να σημειωθεί πως τον Αυγουστο, μια ιατρική εξέταση για ένα κάταγμα σπονδύλου έδειξε μια ανωμαλία, αλλά ο Όσκαρ συνέχισε να παίζει μπάλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Όσκαρ είπε σε άτομα του στενού του περιβάλλοντος ότι αν αισθανόταν αδιαθεσία ξανά στο γήπεδο, θα σταματούσε να παίζει.

Παραμένει να δούμε πότε θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Σπουδαία καριέρα στην Τσέλσι και το “μπαμ” στην Κίνα

Η Τσέλσι υπέγραψε τον Όσκαρ από την Ιντερνασιονάλ για περίπου 25 εκατομμύρια λίρες το 2012, με τον τότε 20χρονο Οσκαρ να υπογράφει πενταετές συμβόλαιο.

Έκανε το ντεμπούτο του με τους Μπλε σε έναν αγώνα του ομίλου του Champions League στο γήπεδο της Τσέλσι εναντίον της Γιουβέντους και σκόραρε δύο εκπληκτικά γκολ.

Ο Όσκαρ κέρδισε το Europa League στην πρώτη του σεζόν και στη συνέχεια το League Cup το 2015, καθώς και δύο τίτλους Premier League.

Ο ταλαντούχος Βραζιλιάνος σκόραρε 38 γκολ και έδωσε 31 ασίστ κατά τη διάρκεια των πέντε ετών του στη Τσέλσι, πριν μετακομίσει στην Κίνα το 2017.

Ο Όσκαρ υπέγραψε με τη Shanghai Port, υπογράφοντας συμβόλαιο που του εξασφάλιζε 400.000 λίρες την εβδομάδα.

Ήταν ένας από τους πολλούς ταλαντούχους παίκτες ευρωπαϊκών συλλόγων που μετακόμισαν στην Κίνα, καθώς τους προσφέρθηκαν μυθικά ποσά.

«Η Κίνα έχει απίστευτη οικονομική δύναμη και μερικές φορές κάνει προσφορές που οι παίκτες δεν μπορούν να αρνηθούν», δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian.

Ο Όσκαρ κέρδισε τρεις τίτλους στο Κινεζικό Πρωτάθλημα με τη Σαγκάη Πορτ, καθώς και το Κινεζικό Κύπελλο και το Κινεζικό Σούπερ Κύπελλο.

Ο διεθνής παίκτης της Βραζιλίας με 48 συμμετοχές σημείωσε 77 γκολ και 142 ασίστ σε 248 εμφανίσεις με τη φανέλα του συλλόγου.

Ο Όσκαρ έφυγε και επέστρεψε στη Σάο Πάολο στις αρχές του έτους, έχοντας προηγουμένως ξεκινήσει από την ακαδημία της ομάδας.

Έχει κάνει 21 εμφανίσεις για την ομάδα το 2025, αλλά δεν έχει παίξει από τον Ιούλιο λόγω τραυματισμών.