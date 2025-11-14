Είναι ένα από τα πιο παλιά και επίκαιρα ερωτήματα: πρέπει μια γυναίκα να αφιερωθεί στην καριέρα της ή να δώσει προτεραιότητα στην οικογένεια; Και αν τελικά προσπαθήσει να ισορροπήσει και τα δύο, θα το πληρώσει με ενοχές, άγχος και εξουθένωση;

Ως coach, αλλά και ως γυναίκα που συνομιλεί καθημερινά με άλλες γυναίκες, έχω διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική απάντηση. Υπάρχει μόνο η προσωπική αλήθεια της κάθε μίας από εμάς.

Η παγίδα των «πρέπει»

Η κοινωνία για χρόνια μας εκπαίδευσε να πιστεύουμε ότι πρέπει να διαλέξουμε: είτε θα είμαστε οι «καλές μητέρες και σύζυγοι» που φροντίζουν το σπίτι, είτε οι «δυναμικές καριερίστριες» που σπάνε ταβάνια στο επαγγελματικό πεδίο. Όμως η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη. Οι ρόλοι δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενοι.

Το να αγαπάς την οικογένεια δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψεις τα όνειρά σου. Και το να χτίζεις καριέρα δεν σημαίνει ότι απορρίπτεις την προσωπική σου ζωή.

Η αλήθεια βρίσκεται στη δική σου επιλογή

Η ισορροπία δεν είναι ίδια για όλες. Για κάποια γυναίκα, η επιτυχία μετριέται με έναν τίτλο εργασίας. Για μια άλλη, με τις στιγμές γύρω από το οικογενειακό τραπέζι. Και για πολλές, με έναν συνδυασμό και των δύο.

Το κλειδί είναι να αποδεχτούμε ότι δεν χρειάζεται να ζούμε με βάση τα «πρέπει» των άλλων. Αντί να κυνηγάμε μια εικόνα που δεν μας εκφράζει, μπορούμε να ορίσουμε εμείς τι σημαίνει επιτυχία και πληρότητα.

4 βήματα για να βρεις ισορροπία καριέρας & οικογένειας

Σταμάτα να συγκρίνεσαι. Διάλεξε τη Δική σου Επιτυχία!

Βάλε προτεραιότητες. Τι είναι πιο σημαντικό για σένα τώρα; Οι προτεραιότητες αλλάζουν με τον χρόνο.

Μίλησε με τον σύντροφό σου. Κάντε την Ισορροπία Κοινή Συμφωνία.

Δώσε χώρο και στον εαυτό σου. Δεν είσαι μόνο μαμά, ούτε μόνο επαγγελματίας. Είσαι μια γυναίκα που αξίζει να ζει με πληρότητα.

Coach’s Tip

Δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση. Υπάρχει μόνο αυτό που είναι αληθινό για σένα. Μπορείς να είσαι καριερίστρια, μπορείς να είσαι νοικοκυρά, μπορείς να είσαι και τα δύο – αρκεί να το επιλέξεις εσύ και όχι οι προσδοκίες των άλλων.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, το μόνο που μετράει είναι να ζεις μια ζωή που σε κάνει να νιώθεις περήφανη και γεμάτη.