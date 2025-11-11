​Είναι επίσημο. H πρωινή ιεροτελεστία του καφέ, η μικρή «πολυτέλεια» που χαρίζαμε στον εαυτό μας, μετατρέπεται πλέον σε οικονομική πρόκληση. Η πρόσφατη έρευνα της Pricefox για τις τιμές του καφέ στις 6 μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Βόλος, Ηράκλειο) χτυπά κόκκινο συναγερμό, αποκαλύπτοντας εκρηκτικές αυξήσεις που αφήνουν πικρή γεύση στην τσέπη του καταναλωτή.

Οι τιμές ανέβηκαν, ειδικά στους κρύους καφέδες (φρέντο), τους πιο δημοφιλείς στην Ελλάδα.

Advertisement

Advertisement

Ξεχάστε το ρόφημα του φρέντο καπουτσίνο

​Ο πρωταθλητής της ακρίβειας είναι ο φρέντο καπουτσίνο και αναδεικνύεται πανηγυρικά ως ο πιο ακριβός καφές, με την τιμή του να κυμαίνεται πλέον από 2,70€ έως και 3,30€! Η τιμή των 3€ δεν είναι πλέον εξαίρεση, αλλά ο κανόνας στις μεγάλες πόλεις πάντα για delivery ή στο χέρι.

​Το πιο ανησυχητικό εύρημα είναι ότι ανεβαίνουν οι ελάχιστες τιμές. Παλαιότερα μπορούσαμε να βρούμε έναν καφέ σε λογική τιμή, τώρα και οι πιο «οικονομικές» επιλογές έχουν ακριβύνει, καθιστώντας τον καφέ λιγότερο προσιτό για όλους.

​Το Ηράκλειο είναι η πιο ακριβή πόλη

​Ενώ ο Βόλος και η Πάτρα κρατούν, προς το παρόν, τα σκήπτρα των πιο οικονομικών πόλεων, το Ηράκλειο αναδεικνύεται στην πιο ακριβή πόλη για να απολαύσει κανείς τον καφέ του.

​Στο Ηράκλειο, οι τιμές σε φρέντο και καπουτσίνο έχουν εκτοξευθεί κατά +0,70€ έως +0,80€ σε σχέση με το 2024! Μια αύξηση σοκ που επιβαρύνει δραματικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Για να δούμε τις τιμές στις 6 πόλεις:

Ηράκλειο

Advertisement

3,10€ – 3,30€

Αθήνα

2,90€ – 3,20€

Advertisement

Θεσσαλονίκη

2,85€ – 3,10€

Λάρισα

Advertisement

2,80€ – 3,00€

Πάτρα

2,70€ – 2,90€

Advertisement

Βόλος

Advertisement

2,70€ – 2,85€

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι υψηλότερες τιμές έχουν ανέβει σε 5 έως 7 είδη καφέ ανά πόλη. Οι μόνες εξαιρέσεις είναι ελάχιστες και ασήμαντες, οι οποίες δεν αντισταθμίζουν τη γενική ανοδική πορεία.

Για έναν εργαζόμενο που πίνει έναν καφέ φρέντο καπουτσίνο καθημερινά (3€, 5 ημέρες ,4 εβδομάδες), το μηνιαίο κόστος αγγίζει τα 60€! Πρόκειται για ένα ποσό δυσανάλογο προς την αγοραστική δύναμη.

Advertisement

​Ακόμη και στην πιο οικονομική πόλη (Βόλος), η ελάχιστη τιμή εκκινεί από τα 2,70€, δείχνοντας ότι ο καφές των 2€ αποτελεί πια μακρινή ανάμνηση για τους Έλληνες.

​Πόσο ακόμα θα αυξηθεί ο καφές; Πότε η πολιτεία θα παρέμβει για να σταματήσει την ανεξέλεγκτη άνοδο, προστατεύοντας την τσέπη του καταναλωτή από την ακρίβεια που μας στερεί ακόμα και τη μικρή, καθημερινή μας απόλαυση;