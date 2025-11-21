Όλοι έχουμε μια εσωτερική φωνή. Άλλοτε ψιθυρίζει, άλλοτε φωνάζει, αλλά είναι πάντα εκεί: σχολιάζει τις πράξεις μας, τις σκέψεις μας, τις επιλογές μας. Συχνά, αυτή η φωνή είναι επικριτική και αρνητική, σαν να στήνει έναν αόρατο καθρέφτη που δείχνει μόνο τις ατέλειες. Ως coach, αλλά και μέσα από τη δημοσιογραφική μου ματιά, βλέπω καθημερινά ανθρώπους που παγιδεύονται σε αυτόν τον φαύλο κύκλο αυτοαμφιβολίας.

Το πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση. Αν δεν δούμε καθαρά τις σκέψεις που μας βαραίνουν, πώς θα μπορέσουμε να τις αλλάξουμε;

Γιατί έχει σημασία να αναγνωρίζουμε τις αρνητικές σκέψεις.

Κατανοούμε τον εαυτό μας καλύτερα. Η παρατήρηση των σκέψεών μας μας δείχνει τον τρόπο που λειτουργούμε.

Σπάμε τον φαύλο κύκλο. Μόλις ονομάσουμε την αρνητική σκέψη, αποκτά δύναμη το να τη μετασχηματίσουμε.

Προστατεύουμε την ψυχική μας υγεία. Ο συνεχής αρνητισμός τροφοδοτεί άγχος και μελαγχολία.

Ενισχύουμε την αυτοπεποίθησή μας. Όταν πάψουμε να είμαστε οι πιο αυστηροί κριτές του εαυτού μας, δίνουμε χώρο να ανθίσει η εμπιστοσύνη.

Πέντε Βήματα που Κάνουν τη Διαφορά

Αντί να παραμένουμε παγιδευμένες, περνάμε στη δράση. Ακολουθήστε αυτόν τον οδικό χάρτη για να ξαναγράψετε τον εσωτερικό σας διάλογο:

Αναγνώρισε τη Γλώσσα του Κριτή (Το Check-up)

Ξεκίνα παρατηρώντας τη γλώσσα που χρησιμοποιείς στον εσωτερικό σου διάλογο: λες συχνά «ποτέ», «πάντα», «θα έπρεπε»; Αυτές οι απόλυτες εκφράσεις είναι η υπογραφή των αρνητικών σκέψεων. Σταμάτησε όταν τις ακούσεις.

Αμφισβήτησε τη Σκέψη: Γεγονός ή Ερμηνεία;

Αυτό είναι το πιο ισχυρό εργαλείο σου. Ρώτα τον εαυτό σου: «Είναι γεγονός ή ερμηνεία;» Συχνά, δεν μας πληγώνει το γεγονός, αλλά η ιστορία που πλάθουμε γύρω του. Αμφισβήτησε τη σκέψη ρωτώντας: «Υπάρχει και άλλος, πιο ρεαλιστικός τρόπος να δω την κατάσταση;»

Εστίασε στο Παρόν (Η Τεχνική της Άγκυρας)

Το άγχος ζει στο μέλλον, οι τύψεις στο παρελθόν. Η ηρεμία ζει στο «τώρα». Κάθε φορά που η σκέψη σε παρασύρει, φέρε τον εαυτό σου πίσω στο παρόν. Μια βαθιά ανάσα, η εστίαση σε ένα αντικείμενο γύρω σου ή η εκτίμηση του τι κάνεις αυτή τη στιγμή λειτουργούν ως άγκυρα.

Αντικατάστησε με Αυτο-Συμπόνια

Γίνε ο καλύτερος φίλος του εαυτού σου. Όταν η φωνή μέσα σου γίνεται σκληρή, δοκίμασε να τη ρωτήσεις: «Θα μιλούσα έτσι σε έναν καλό μου φίλο;» Αν η απάντηση είναι «όχι», τότε αντικατάστησε την αρνητικότητα με ρεαλισμό και καλοσύνη. Δεν χρειάζεται να ωραιοποιήσεις – αρκεί να είσαι δίκαιος.

Καλλιέργησε Ευγνωμοσύνη (Αλλαγή του Φακού)

Η ευγνωμοσύνη είναι μια πρακτική που εκπαιδεύει τον εγκέφαλο να ψάχνει για τα θετικά. Τρία μικρά πράγματα κάθε μέρα που εκτιμάς, όσο ασήμαντα κι αν είναι (ο καφές σου, μια ηλιόλουστη μέρα, μια μικρή επιτυχία), αρκούν για να αλλάξει ο φακός σου και να δώσεις χώρο στην εμπιστοσύνη.

Μικρά βήματα με μεγάλη αξία

Η διαδικασία θέλει χρόνο και υπομονή. Ένα ημερολόγιο σκέψεων, λίγα λεπτά διαλογισμού, ή ακόμη και μια συνεδρία με ειδικό, μπορούν να γίνουν οι σύμμαχοί σου. Θυμήσου: δεν είσαι οι σκέψεις σου· είσαι ο παρατηρητής τους.

Και κάθε φορά που η φωνή μέσα σου γίνεται σκληρή, θυμήσου την ερώτηση: «Θα μιλούσα έτσι σε μια καλή μου φίλη;» Είσαι έτοιμη να γίνεις εσύ η καλύτερη φίλη του εαυτού σου;

