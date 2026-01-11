Πότε ήταν η τελευταία φορά που φρόντισες τον εαυτό σου με την ίδια γενναιοδωρία, κατανόηση και υπομονή που δείχνεις στους άλλους;

Αν η απάντηση δεν έρχεται εύκολα, δεν είναι τυχαίο.

Ως γυναίκες, μεγαλώνουμε μαθαίνοντας να είμαστε «καλές».

Καλή κόρη. Καλή σύντροφος. Καλή μητέρα. Καλή συνάδελφος.

Και κάπου στη διαδρομή, ξεχνάμε να είμαστε καλές με εμάς.

Λέμε «ναι» για να μη δυσαρεστήσουμε.

Σιωπούμε για να μη φανεί ότι ζητάμε πολλά.

Και χωρίς να το καταλάβουμε, χτίζουμε μια ζωή όπου όλοι έχουν χώρο εκτός από εμάς.

Η Αλήθεια που κανείς δεν σου είπε

Είμαι Life Coach και θα σου μιλήσω χωρίς φίλτρο:

Η καλοσύνη προς τους άλλους, όταν δεν περιλαμβάνει εσένα, δεν είναι αρετή.

Είναι αυτοεγκατάλειψη.

Η καλοσύνη που πηγάζει από εξάντληση δεν είναι αυθεντική.

Είναι υποχρέωση.

Και αυτός ο δρόμος οδηγεί σχεδόν πάντα στο burnout, στην πικρία και στην αίσθηση ότι «δεν με βλέπει κανείς».

Προσωπική Εξομολόγηση: Όταν το «Ναι» Έγινε Φυλακή

Υπήρξε μια περίοδος που η ζωή μου ήταν γεμάτη με τις ανάγκες των άλλων.

Υπερωρίες για να βοηθήσω. Διαθεσιμότητα χωρίς όρια. Παρουσία παντού.

Μέχρι που ένα βράδυ, εξαντλημένη, συνειδητοποίησα κάτι σοκαριστικό:

Ήμουν ξένη μέσα στη δική μου ζωή.

Ήμουν η «καλή» για όλους- εκτός από τον εαυτό μου.

Εκείνη τη στιγμή, άλλαξε κάτι θεμελιώδες μέσα μου.

Υιοθέτησα έναν κανόνα ζωής που δεν διαπραγματεύομαι πια:

Πρώτα η δική μου μάσκα οξυγόνου.

Τρια Coaching Tips για να Γίνεις Ξανά η Προτεραιότητά σου

Ο Κανόνας της Μάσκας Οξυγόνου

Στο αεροπλάνο δεν σου λένε τυχαία να βοηθήσεις πρώτα τον εαυτό σου.

Αν εσύ καταρρεύσεις, δεν σώζεται κανείς.

Coaching Tip: Κάθε πρωί, πριν τα emails και τα social media, ρώτησε:

«Τι χρειάζομαι σήμερα για να νιώσω καλά;»

Κάνε το ραντεβού με εσένα αδιαπραγμάτευτο, όπως θα έκανες για κάποιον που αγαπάς.

Το Mirror Test – Πώς Μιλάς στον Εαυτό σου;

Αν μιλούσες στην καλύτερή σου φίλη όπως μιλάς στον εαυτό σου όταν κάνεις λάθος, θα συνέχιζε να είναι φίλη σου;

Αν όχι, τότε κάτι χρειάζεται να αλλάξει.

Coaching Tip:Η αυτοπεποίθηση δεν χτίζεται με αυστηρότητα.

Χτίζεται με συνειδητή τρυφερότητα.

Το «Όχι» Δεν Χρειάζεται Επεξήγηση

Τα όρια δεν σε κάνουν εγωίστρια.

Σε κάνουν ξεκάθαρη.

Και η ξεκάθαρη γυναίκα εμπνέει σεβασμό — ακόμη κι αν δεν αρέσει σε όλους.

Coaching Tip:Το «δεν μπορώ αυτή τη στιγμή» είναι πλήρης πρόταση.

Κάθε «όχι» σε κάτι που σε εξαντλεί, είναι ένα βαθύ «ναι» στην ενέργεια και την αξία σου.

Γίνε η Αρχηγός της Ζωής σου

Η πραγματική αλλαγή ξεκινά τη στιγμή που αποφασίζεις ότι αξίζεις την ίδια καλοσύνη που χαρίζεις απλόχερα στους άλλους.

Δεν χρειάζεσαι άδεια.

Δεν χρειάζεσαι επιβεβαίωση.

Χρειάζεσαι μόνο μια απόφαση.

Δεν είσαι εδώ για να καλύπτεις προσδοκίες.

Είσαι εδώ για να ζήσεις μια ζωή που σε γεμίζει.