Η Άννε Λέντερς, επιμελήτρια στο διάσημο Rijksmuseum του Άμστερνταμ, δήλωσε ότι εντελώς τυχαία ανακάλυψε πως ο σκύλος στο διάσημο έργο του Ρέμπραντ, «Η Νυχτερινή Περίπολος», είναι σχεδόν πανομοιότυπη αντιγραφή ενός σκύλου που αποτυπώνεται σε ένα σχέδιο με πένα και μελάνι του 1619 δημιουργία του Ολλανδού καλλιτέχνη Adriaen van de Venne.

«Πραγματικά, δεν πίστευα ότι θα πέσω πάνω σε κάτι τέτοιο», είπε η Λέντερς στην γυάλινη αίθουσα όπου η «Νυχτερινή Περίπολος» υποβάλλεται σε εργασίες σντήρησης.

Επισκεπτόμενη μια έκθεση στο Zeeuws Museum στη νότια Ολλανδία, το μάτι της έπεσε σε μια εικόνα σκύλου του Van de Venne η οποία είχε εκτυπωθεί σε βιβλίο του ποιητή Γιάκομπ Κατς. Το πρωτότυπο σχέδιο εκτίθεται επίσης στην έκθεση του Rijksmuseum.

«Η ομοιότητα είναι τόσο χαρακτηριστική που από την πρώτη στιγμή σκέφτηκα ότι ο Ρέμπραντ πρέπει να έχει επηρεαστεί έντονα», πρόσθεσε η Λέντερς. Σε αυτό το σημείο, ξεκίνησε η έρευνα της η οποία περιλάμβανε τη σύγκριση των δύο σκύλων, τόσο του Van de Venne όσο και του Ρέμπραντ, από την στάση τους μέχρι και το κολάρο που φοράει ο καθένας. «Το κεφάλι στρέφεται ακριβώς στην ίδια γωνία με το στόμα ελαφρώς ανοιχτό, ενώ και οι δύο σκύλοι έχουν μακρύ τρίχωμα και αυτιά που κρέμονται», εξήγησε η Λέντερς.

Ο μικρός ξεβαμμένος σκύλος του Ρέμπραντ σε ένα από τα διασημότερα έργα του κόσμου

Το έργο του 1642, «Ο λόχος της πολιτοφυλακής υπό τη διοίκηση του λοχαγού Φρανς Μπάνινκ Κοκ», όπως είναι ο πλήρης τίτλος του, διαστάσεων 363 εκατοστά Χ 437 εκατ., είναι ένα από τα γνωστότερα έργα παγκοσμίως. Κάθε χρόνο προσελκύει περισσότερους από δύο εκατομμύρια επισκέπτες

Ο Ολλανδός Ρέμπραντ φαν Ράιν (1606-1669) έλαβε το 1642 μια παραγγελία από τον λοχαγό της πολιτοφυλακής του ’Άμστερνταμ Φρανς Μπάνικ Κοκ να ζωγραφίσει τους αξιωματικούς και τα μέλη της πολιτοφυλακής του.

Μέσα σε τρεισήμισι αιώνες, ο πίνακας γνώρισε πολλές μετακινήσεις και προσπάθειες αποκατάστασης, ενώ διέφυγε και από τα χέρια των ναζί. Οι τελευταίες μεγάλες εργασίες αποκατάστασής του ήταν πριν από 40 και πλέον χρόνια μετά την επίθεση το 1975 ενός ψυχικά διαταραγμένου ατόμου που κατάφερε πολλές μαχαιριές στο έργο.

Wikimedia, «Επιχείρηση Νυχτερινή Περίπολος»

Έκτοτε, οι ειδικοί διαπίστωσαν την παρουσία λευκής σκιάς σε ορισμένα σημεία του πίνακα, κυρίως γύρω από την περιοχή που επλήγη από τις μαχαιριές, με αποτέλεσμα να αποχρωματιστεί η απεικόνιση του μικρού σκύλου στο κάτω δεξί μέρος του πίνακα.

Η τωρινή ανακάλυψη είναι η τελευταία μιας σειράς αποκαλύψεων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια ενός πολυετούς έργου επανεξέτασης του πίνακα μέσα από φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας και ψηφιοποιημένες αναλύσεις. Η «Επιχείρηση Νυχτερινή Περίπολος» -όπως ονομάστηκε-, ξεκίνησε το 2019 με εκτενή μελέτη του έργου και συνεχίζεται με εργασίες αποκατάστασης οι οποίες θα διάρκεσουν πολλά χρόνια ακόμα.

«Την στιγμή που πιστεύουμε ότι τα έχουμε βρει όλα και ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο για να ερευνήσουμε, πάντα κάτι μας διαφεύγει», δήλωσε ο διευθυντής του Rijksmuseum, Taco Dibbits. «Αλλά το υπέροχο με την τέχνη είναι ότι δεν σταματάς ποτέ να ανακαλύπτεις πράγματα», κατέληξε.

Ωστόσο, το Rijksmuseum δεν μπόρεσε να προσδιορίσει τι είδους ακριβώς σκύλος είναι, με τις γνώμες των ειδικών να διίστανται ανάμεσα σε γαλλική και ολλανδική ράτσα. «Δεν μπορούμε να εξάγουμε κάποιο οριστικό συμπέρασμα για τη ράτσα του σκύλου, αλλά μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, ότι ήταν πολύ αγαπητός», πρόσθεσε ο διευθυντής του μουσείου.

Με πληροφορίες από Associated Press

